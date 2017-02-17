Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -5°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88187
ALTIN
145.765
DOLAR
3.6601
STERLIN
4.5771
EURO
3.9049
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
17 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
17 Şubat Günlük Burç Yorumu
17 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
17 Şubat 2017 Alanya -...
İşte LG G6’nın arayüzü!
İşte LG G6’nın arayüzü!

Silahlı kavga: 1 ölü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi, çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti

Silahlı kavga: 1 ölü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi, çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti

17 Şubat 2017 Cuma 09:44
Silahlı kavga: 1 ölü
banner404

EDİNİLEN bilgilere göre, Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi’nde Sadi Erdoğan'ın işlettiği TEKEL büfesine G.T. ile K.D. isimli şahıslar geldi. Büfe sahibi ile şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce G.T., üzerinde taşıdığı tabancayla Sadi Erdoğan'a ateş etti. Vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunla yaralanan Erdoğan, olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sadi Erdoğan kurtarılamazken, polis ekipleri olay yerinden kaçan G.T. ve K.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
SakaryaSilahlı Kavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya’da planlı elektrik kesintisi
Antalya’da planlı elektrik kesintisi
Tutuklu başyaver bakın kendini nasıl savundu!
Tutuklu başyaver bakın kendini nasıl savundu!
Evi yanan anne, oğlunu göremeyince gözyaşlarına boğuldu
Evi yanan anne, oğlunu göremeyince gözyaşlarına boğuldu

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals