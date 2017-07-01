Şiir ve öykü sevenler dikkat! Bu yarışma sizin için

İŞTE şiir yarışması şartları:

- Yarışmada konu ve tür serbesttir. Daha önce ödül almamış, hiçbir yerde yayımlanmamış en fazla iki şiir ile katılabilecektir. (Serbest ve hece ayrımı yoktur.) (Kitap, dergi, gazete, internet siteleri, facebook gibi sosyal paylaşım ağları ve bloklar dahil yayınlanmış olursa derece alsa dahi ödülü geri alınır.)

- Şiirler, (en fazla 2 tane) 12 punto Times New Roman karakterli bilgisayar ile 1 satır aralıklı olarak yazılacak. Her şiir için ayrı rumuz kullanacaklar. Beşer adet çoğaltılacak. İçinde rumuzlarının yazılı olduğu küçük zarfın içine 1 özgeçmiş, 1vesikalık fotoğraf ile yazışma adresi, telefon, e-posta bilgileri eklenerek şiirlerle birlikte bir zarfa konarak PTT (kargo, APS ) ile PK: 66 Alanya/ Antalya adresine gönderilecek. Ayrıca rumuzlu olarak birer adeti e-posta yoluyla alanyaguncel@gmail.com adresine de ileteceklerdir.

- Ödüller: “Kaygusuz Abdal Ödülü, Güzel Alanya, Alanya Kale, Alara, Alanya Kızıl Kule, Güncel Sanat ve Seçici Kurul Özendirme” ödülleri olarak belirlendi.

Seçici kurul: Prof. Dr. Tuğrul İnal, Yar. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı, Hasan Uğur Taşçı, Metin Turan, M. Demirel Babacanoğlu

KISA ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTLARI:

- Yarışmada konu ve tür serbesttir. Daha önce ödül almamış, hiçbir yerde yayımlanmamış bir öykü ile katılabilecektir. (Kitap, dergi, gazete, internet siteleri, facebook gibi sosyal paylaşım ağları ve bloklar dahil yayınlanmış olursa derece alsa dahi ödülü geri alınır.)

- Öykü, ( bir öykü) 12 punto Times new roman karakterli bilgisayar ile 1 satır aralıklı olarak en fazla 4 sayfa olarak yazılacak; öykünün üzerine bir rumuz konacak. Beş nüsha çoğaltılacak. İçinde rumuzlarının yazılı olduğu küçük zarfın içine 1 özgeçmiş, 1vesikalık fotoğraf ile yazışma adresi, telefon, e-posta bilgilerini eklenerek öyküyle birlikte bir zarfa konarak Posta ile PK: 66 Alanya/ Antalya adresine gönderilecek. Ayrıca rumuzlu olarak bir adeti e-posta yoluyla alanyaguncel@gmail.com adresine de ileteceklerdir.

-Ödüller: “Akdeniz Öykü Ödülü, Güzel Alanya, Alanya Kale, Alara, Alanya Kızılkule, Güncel Sanat ve Seçici Kurul Özendirme” ödülleri olarak belirlendi.

Seçici kurul: Öner Yağcı / Yaşar Yıltan / Esra Odman / Bilge Öngöre / İlhan Soytürk

Her iki yarışma için katılım 1 Temmuz 2017 tarihinde başlayıp, 31 Aralık 2017 tarihinde sona erecek. Sonuçlar 1 Mart 2018 tarihinde açıklanacak, ödül töreni daha sonra belirlenip duyurulacak.

Yarışma koordinasyonu sağlama ve sekretaryası: Arslan BAYIR

* Yurt dışından ve öğrenci müracaatları olursa, yaş gruplarına göre önceki yıllar da yaptığımız gibi ayrıca değerlendirilecektir.

* Gecikme ve kayıplardan dergimiz sorumlu tutulamaz.

* Yarışma ödülleri: Kitap seti, kazandı belgesi ve plaket verilecektir.

* Yarışmalar için, alanyaguncel@gmail.com ve 0532 409 4521 numaralı telefondan da ayrıca bilgi edinilebilir.

* Eserler ön seçici kuruldan geçtikten sonra asıl seçici kurula gönderilecektir.

*Derece alan eserlerin ilk yayınlama hakkı dergimizindir. Derece alan eserler “Güncel Sanat Öykü ve Şiir Ödüllü Eserleri” adı altında ortak bir payda ile yayınlanabilir ve eşit olarak dağıtılır.

* Yarışmaya katılanlar yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.