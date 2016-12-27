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Sihirli bir dokunuş için LR

Dünyaca ünlü LR Health & Beauty Systems'in Alanya grubu LR Şampiyon Magic Touch, Faruk Güllüoğlu'nda bir araya gelerek hem ürünlerini tanıttı hem de dostluklarını pekiştirdi

Sihirli bir dokunuş için LR
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DÜNYANIN en ünlü kozmetik ürünleri üreticilerinden LR Health & Beauty Systems'in Alanya'da faaliyet gösteren grubu Şampiyon Magic Touch, hafta sonu üyeleriyle bir araya geldi. Yeni ürünlerin de tanıtıldığı toplantı hakkında bilgiler veren grup lideri ve eski milli tekvandocu Halise Doğru, "LR Şampiyon Magic Touch, insanların hayatına sihirli bir dokunuş gerçekleştirerek, hem onların hayatını değiştiriyor, hem sağlıklı kaliteli hayatı yaşatıyor, hem de iş sahibi yapıyor. Ürünleri yüzde 40 daha ucuza alırken ürün satışı imkanı da sunuyor. LR, Health And Beauty sitesine üye yaparak prim kazanma şansı sunuyor. Bu işin istikrarlı bir şekilde 3 ay boyunca yürütülmesi için Porsche araçlara kadar araba verebiliyor. LR Healt And Beauty Sağlık ve Güzellik olarak ürünlerin doğru kullanımı konusunda bu organizasyonu LR Şampiyon Magic Touch olarak gerçekleştiriyoruz. Eğitimler ücretsiz olarak veriliyor. Bu konuda bizimle iletişime geçmek isteyenler 0507 562 59 72 ya da 0507 072 70 55 numaralı telefonlardan ulaşılabilir" dedi.
 
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Etiketler; #Dünyaca ünlü LR Health & Beauty Systems #Şampiyon Magic Touch
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