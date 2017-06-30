Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı 2017 son durum!

SİGARAYA zam yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyordu. Hatta yeni ücretlerin listesi de yayınlanmış, zamlı fiyatların 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı belirtilmişti.
Konuya ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigaraya zamın ertelendiği açıklanırken, alkol ürünlerinde ÖTV'nin 3 Temmuz pazartesi günü açıklanacak Ocak-Haziran dönemi enflasyonu oranında artacağı ifade edildi. Böylece sigaraya yapılacak zam ertelendi ancak alkole zam yapılacağı kesinleşti.
MALİYE BAKANLIĞI AÇIKLADI
Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında ise şöyle denildi:
Bugünkü Resmi Gazete’de sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ÖTV tutarlarına ilişkin 2017/10462 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranı kadar artırılmaktadır.
Bu yılın Temmuz-Aralık dönemi için ise 2017 yılı enflasyon gelişmeleri ve yılsonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan söz konusu maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görülmüştür.
SİGARAYA YILBAŞINDA YÜZDE 10 ZAM GELMİŞTİ
Sigara fiyatlarında en son yılbaşında %10 oranında bir artışla zam yapılmıştı. Temmuz zammı da belli olmuş, 2 Temmuz'dan itibaren uygulanacağı belirtilmişti.
Öte yandan yılbaşında yapılan son zamlarla beraber sigara paketindeki bir sigara başına alınan vergi miktarı 7 kuruş artmıştı. Artış sonucu paket başına alınan vergi miktarı 6,5 lira olmuştu.
ORTALAMA BİR LİRA ZAM
Temmuz ayının ilk haftasında TAPDK tütün ürünlerine ortalama 1 lira gibi bir zam yapılması beklendiği belirtilmiş, muhtemel zam listesi açıklanmıştı. Listeye göre, bazı markalara 50 kuruş gibi bir zam yansırken, Marlboro ve Parlıament gibi en çok tüketilen sigaralara 1 lira gibi bir zam yapıldığı görülüyor.
Öte yandan sigara zamlarının 2 Temmuz'da geçerli olacağı belirtilmişti.
Bir diğer muhtemel sigara fiyat listesi de şu şekilde;
|2017 SİGARA FİYATLARI
|SİGARA ADI
|FİYATI
|YENİ FİYAT
|Kısa Parliament
|13,50 TL
|14,50 TL
|Parliament Aqua
|13,50 TL
|14,50 TL
|Parliament Slim
|13,50 TL
|14,50 TL
|Uzun Parliament
|13,50 TL
|14,50 TL
|Kısa Marlboro
|13,00 TL
|14,00 TL
|Marlboro Aqua
|12,00 TL
|13,00 TL
|Marlboro Blue
|13,00 TL
|14,00 TL
|Marlboro Gray
|12,00 TL
|13,00 TL
|Marlboro One
|12,00 TL
|13,00 TL
|Marlboro Touch Blue
|12,00 TL
|13,00 TL
|Uzun Marlboro
|13,00 TL
|14,00 TL
|Muratti Azure
|11,00 TL
|12,00 TL
|Muratti Mode
|11,00 TL
|12,00 TL
|Muratti Mone
|11,00 TL
|12,00 TL
|Muratti Rosso
|11,00 TL
|12,00 TL
|Muratti S-Mode
|11,00 TL
|12,00 TL
|Muratti S-One
|11,00 TL
|12,00 TL
|Muratti Tone
|11,00 TL
|12,00 TL
|Kısa Lark
|10,00 TL
|11,00 TL
|Lark Mode Blue
|9,50 TL
|10,50 TL
|Uzun Lark
|10,00 TL
|11,00 TL
|Chesterfield Blue
|9,00 TL
|10,00 TL
|Chesterfield Click
|9,50 TL
|10,50 TL
|Chesterfield Gray
|9,00 TL
|10,00 TL
|Chesterfield Slim
|9,50 TL
|10,50 TL
|Kısa Chesterfield
|9,50 TL
|10,50 TL
|Uzun Chesterfield
|9,50 TL
|10,50 TL
|Kısa L & M
|9,50 TL
|10,50 TL
|L & M Blue Line
|9,50 TL
|10,50 TL
|L & M Mode Red
|9,00 TL
|10,00 TL
|Uzun L & M
|9,50 TL
|10,50 TL
|Camel Box (Kutu)
|10,00 TL
|11,00 TL
|Camel Green
|10,00 TL
|11,00 TL
|Camel Sigara
|10,00 TL
|11,00 TL
|Camel Soft
|10,00 TL
|11,00 TL
|Camel White
|10,00 TL
|11,00 TL
|Winston Touch
|10,50 TL
|11,50 TL
|Winston
|11,00 TL
|12,00 TL
|LD Sigara
|9,00 TL
|10,00 TL
|LD Slender
|8,50 TL
|9,50 TL
|Monte Carlo Slender
|8,50 TL
|9,50 TL
|Monte Carlo
|9,00 TL
|10,00 TL
|Rothmans Gri
|9,00 TL
|10,00 TL
|Rothmans Kısa Mavi
|9,00 TL
|10,00 TL
|Rothmans Slender
|9,00 TL
|10,00 TL
|Rothmans Slim
|9,00 TL
|10,00 TL
|Rothmans Uzun Mavi
|9,00 TL
|10,00 TL
|Kent Blue
|12,00 TL
|13,00 TL
|Kent D Range Blue
|10,00 TL
|11,00 TL
|Kent D Range Gray
|10,00 TL
|11,00 TL
|Kent Gray
|12,00 TL
|13,00 TL
|Kent N Range Grey
|12,00 TL
|13,00 TL
|Kent N Range Black
|12,00 TL
|13,00 TL
|Kent Switch
|10,00 TL
|11,00 TL
|Kent White
|12,00 TL
|13,00 TL
|Kent Slim
|12,00 TL
|13,00 TL
|Kısa Viceroy Red
|9,50 TL
|10,50 TL
|Kısa Viceroy Navy Blue
|9,50 TL
|10,50 TL
|Kısa Viceroy Gray
|9,50 TL
|10,50 TL
|Uzun Viceroy Kırmızı
|9,50 TL
|10,50 TL
|Uzun Viceroy Mavi
|9,50 TL
|10,50 TL
|Uzun Viceroy Gray
|9,50 TL
|10,50 TL
|Viceroy D-Range
|9,00 TL
|10,00 TL
|Viceroy Switch (Mentollü)
|9,50 TL
|10,50 TL
|Viceroy Switch
|9,50 TL
|10,50 TL
|Lucky Strike
|9,50 TL
|10,50 TL
|Pall Mall Kırmızı
|9,50 TL
|10,50 TL
|Pall Mall Mavi
|9,50 TL
|10,50 TL
|Pall Mall Turuncu
|9,50 TL
|10,50 TL
|Pall Mall Siyah
|9,50 TL
|10,50 TL
|Pall Mall Amber
|9,50 TL
|10,50 TL
|Kısa Tekel 2000 Kırmızı
|9,00 TL
|10,00 TL
|Kısa Tekel 2000 Mavi
|9,00 TL
|10,00 TL
|Tekel 2000 DK
|9,00 TL
|10,00 TL
|Uzun Tekel 2000 Kırmızı
|9,00 TL
|10,00 TL
|Uzun Tekel 2000 Mavi
|9,00 TL
|10,00 TL
|Kısa Tekel 2001 Kırmızı
|9,00 TL
|10,00 TL
|Kısa Tekel 2001 Mavi
|9,00 TL
|10,00 TL
|Kısa Tekel 2001 Soft
|9,00 TL
|10,00 TL
|Uzun Tekel 2001 Kırmızı
|9,00 TL
|10,00 TL
|Uzun Tekel 2001 Mavi
|9,00 TL
|10,00 TL
|Kısa Samsun 216 Soft
|9,00 TL
|10,00 TL
|Uzun – Kısa Samsun Normal
|9,00 TL
|10,00 TL
|Uzun Samsun 216 Kutu – Box
|9,00 TL
|10,00 TL
|Kısa Maltepe Kutu – Box
|9,00 TL
|10,00 TL
|Kısa Maltepe Soft – Yumuşak
|9,00 TL
|10,00 TL
|Uzun Maltepe Soft – Yumuşak
|9,00 TL
|10,00 TL
|Vogue Mavi
|14,00 TL
|15,00 TL
|Vogue Mentollü Yeşil
|14,00 TL
|15,00 TL
|HD Slim Altınyaprak, Blue
|8,00 TL
|9,00 TL
|Kısa HD
|7,50 TL
|8,50 TL
|Medley Sarı
|7,00 TL
|8,00 TL
|Medley Mavi
|7,00 TL
|8,00 TL
|Medley Kırmızı
|7,00 TL
|8,00 TL
|Medley Beyaz
|7,00 TL
|8,00 TL
|President Kısa
|7,50 TL
|8,50 TL
|President Uzun
|7,50 TL
|8,50 TL
|Uzun HD
|7,50 TL
|8,50 TL
|Vigor Ocean
|8,00 TL
|9,00 TL
|Vigor
|8,00 TL
|9,00 TL
|Vigor Ultimate
|8,00 TL
|9,00 TL
|Salem
|12,50 TL
|13,50 TL
|Anadolu
|8,50 TL
|9,50 TL
|Davidofff
|13,00 TL
|14,00 TL
|West Grey Slims
|9,00 TL
|10,00 TL
|West KS / SL
|9,00 TL
|10,00 TL
|Bianca Lite Slims
|10,00 TL
|11,00 TL
|Bianca Rose Slims
|10,00 TL
|11,00 TL
|Bockwoods
|17,00 TL
|18,00 TL
|İmperial Classic Red Ks/SL
|9,00 TL
|10,00 TL
|İmperial Dark Blue SL
|9,00 TL
|10,00 TL
|Monte Cristo
|17,00 TL
|18,00 TL
|Polo Grey / Blue /Purple Slims
|9,00 TL
|10,00 TL
|West Red Line /Navy Line
|9,00 TL
|10,00 TL
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