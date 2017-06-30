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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı 2017 son durum!

Temmuz 2017'den itibaren tütün ve alkol ürünlerine zam yapılacağı iddia edildi. Sigaraya, en son Ocak 2017'de %10 oranında zam yapılmıştı. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla sigara ve alkole zam durumu netlik kazandı

Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı 2017 son durum!

Temmuz 2017'den itibaren tütün ve alkol ürünlerine zam yapılacağı iddia edildi. Sigaraya, en son Ocak 2017'de %10 oranında zam yapılmıştı. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla sigara ve alkole zam durumu netlik kazandı

30 Haziran 2017 Cuma 19:05
Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı 2017 son durum!
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SİGARAYA zam yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyordu. Hatta yeni ücretlerin listesi de yayınlanmış, zamlı fiyatların 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı belirtilmişti. 

Konuya ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigaraya zamın ertelendiği açıklanırken, alkol ürünlerinde ÖTV'nin 3 Temmuz pazartesi günü açıklanacak Ocak-Haziran dönemi enflasyonu oranında artacağı ifade edildi. Böylece sigaraya yapılacak zam ertelendi ancak alkole zam yapılacağı kesinleşti.

MALİYE BAKANLIĞI AÇIKLADI

Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında ise şöyle denildi: 

Bugünkü Resmi Gazete’de sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ÖTV tutarlarına ilişkin 2017/10462 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranı kadar artırılmaktadır.

Bu yılın Temmuz-Aralık dönemi için ise 2017 yılı enflasyon gelişmeleri ve yılsonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan söz konusu maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görülmüştür.

SİGARAYA YILBAŞINDA YÜZDE 10 ZAM GELMİŞTİ

Sigara fiyatlarında en son yılbaşında %10 oranında bir artışla zam yapılmıştı. Temmuz zammı da belli olmuş, 2 Temmuz'dan itibaren uygulanacağı belirtilmişti.

Öte yandan yılbaşında yapılan son zamlarla beraber sigara paketindeki bir sigara başına alınan vergi miktarı 7 kuruş artmıştı. Artış sonucu paket başına alınan vergi miktarı 6,5 lira olmuştu.

ORTALAMA BİR LİRA ZAM

Temmuz ayının ilk haftasında TAPDK tütün ürünlerine ortalama 1 lira gibi bir zam yapılması beklendiği belirtilmiş, muhtemel zam listesi açıklanmıştı. Listeye göre, bazı markalara 50 kuruş gibi bir zam yansırken, Marlboro ve Parlıament gibi en çok tüketilen sigaralara 1 lira gibi bir zam yapıldığı görülüyor.

Öte yandan sigara zamlarının 2 Temmuz'da geçerli olacağı belirtilmişti.

Bir diğer muhtemel sigara fiyat listesi de şu şekilde;

2017 SİGARA FİYATLARI
SİGARA ADI FİYATI YENİ FİYAT
Kısa Parliament  13,50 TL 14,50 TL
Parliament Aqua 13,50 TL 14,50 TL
Parliament Slim 13,50 TL 14,50 TL
Uzun Parliament 13,50 TL 14,50 TL
Kısa Marlboro 13,00 TL 14,00 TL
Marlboro Aqua 12,00 TL 13,00 TL
Marlboro Blue 13,00 TL 14,00 TL
Marlboro Gray 12,00 TL 13,00 TL
Marlboro One 12,00 TL 13,00 TL
Marlboro Touch Blue 12,00 TL 13,00 TL
Uzun Marlboro 13,00 TL 14,00 TL
Muratti Azure 11,00 TL 12,00 TL
Muratti Mode 11,00 TL 12,00 TL
Muratti Mone 11,00 TL 12,00 TL
Muratti Rosso 11,00 TL 12,00 TL
Muratti S-Mode 11,00 TL 12,00 TL
Muratti S-One 11,00 TL 12,00 TL
Muratti Tone 11,00 TL 12,00 TL
Kısa Lark 10,00 TL 11,00 TL
Lark Mode Blue 9,50 TL 10,50 TL
Uzun Lark 10,00 TL 11,00 TL
Chesterfield Blue 9,00 TL 10,00 TL
Chesterfield Click 9,50 TL 10,50 TL
Chesterfield Gray 9,00 TL 10,00 TL
Chesterfield Slim 9,50 TL 10,50 TL
Kısa Chesterfield 9,50 TL 10,50 TL
Uzun Chesterfield 9,50 TL 10,50 TL
Kısa L & M 9,50 TL 10,50 TL
L & M Blue Line 9,50 TL 10,50 TL
L & M Mode Red 9,00 TL 10,00 TL
Uzun L & M 9,50 TL 10,50 TL
Camel Box (Kutu) 10,00 TL 11,00 TL
Camel Green 10,00 TL 11,00 TL
Camel Sigara 10,00 TL 11,00 TL
Camel Soft 10,00 TL 11,00 TL
Camel White 10,00 TL 11,00 TL
Winston Touch 10,50 TL 11,50 TL
Winston  11,00 TL 12,00 TL
LD Sigara 9,00 TL 10,00 TL
LD Slender 8,50 TL 9,50 TL
Monte Carlo Slender 8,50 TL 9,50 TL
Monte Carlo 9,00 TL 10,00 TL
Rothmans Gri 9,00 TL 10,00 TL
Rothmans Kısa Mavi 9,00 TL 10,00 TL
Rothmans Slender  9,00 TL 10,00 TL
Rothmans Slim 9,00 TL 10,00 TL
Rothmans Uzun Mavi 9,00 TL 10,00 TL
Kent Blue  12,00 TL 13,00 TL
Kent D Range Blue 10,00 TL 11,00 TL
Kent D Range Gray 10,00 TL 11,00 TL
Kent Gray 12,00 TL 13,00 TL
Kent N Range Grey 12,00 TL 13,00 TL
Kent N Range Black 12,00 TL 13,00 TL
Kent Switch 10,00 TL 11,00 TL
Kent White  12,00 TL 13,00 TL
Kent Slim 12,00 TL 13,00 TL
Kısa Viceroy Red 9,50 TL 10,50 TL
Kısa Viceroy Navy Blue 9,50 TL 10,50 TL
Kısa Viceroy Gray 9,50 TL 10,50 TL
Uzun Viceroy Kırmızı 9,50 TL 10,50 TL
Uzun Viceroy Mavi 9,50 TL 10,50 TL
Uzun Viceroy Gray 9,50 TL 10,50 TL
Viceroy D-Range 9,00 TL 10,00 TL
Viceroy Switch (Mentollü) 9,50 TL 10,50 TL
Viceroy Switch 9,50 TL 10,50 TL
Lucky Strike 9,50 TL 10,50 TL
Pall Mall Kırmızı 9,50 TL 10,50 TL
Pall Mall Mavi 9,50 TL 10,50 TL
Pall Mall Turuncu 9,50 TL 10,50 TL
Pall Mall Siyah 9,50 TL 10,50 TL
Pall Mall Amber 9,50 TL 10,50 TL
Kısa Tekel 2000 Kırmızı 9,00 TL 10,00 TL
Kısa Tekel 2000 Mavi 9,00 TL 10,00 TL
Tekel 2000 DK 9,00 TL 10,00 TL
Uzun Tekel 2000 Kırmızı 9,00 TL 10,00 TL
Uzun Tekel 2000 Mavi 9,00 TL 10,00 TL
Kısa Tekel 2001 Kırmızı 9,00 TL 10,00 TL
Kısa Tekel 2001 Mavi 9,00 TL 10,00 TL
Kısa Tekel 2001 Soft 9,00 TL 10,00 TL
Uzun Tekel 2001 Kırmızı 9,00 TL 10,00 TL
Uzun Tekel 2001 Mavi 9,00 TL 10,00 TL
Kısa Samsun 216 Soft 9,00 TL 10,00 TL
Uzun – Kısa Samsun Normal 9,00 TL 10,00 TL
Uzun Samsun 216 Kutu – Box 9,00 TL 10,00 TL
Kısa Maltepe Kutu – Box 9,00 TL 10,00 TL
Kısa Maltepe Soft – Yumuşak 9,00 TL 10,00 TL
Uzun Maltepe Soft – Yumuşak 9,00 TL 10,00 TL
Vogue Mavi 14,00 TL 15,00 TL
Vogue Mentollü Yeşil 14,00 TL 15,00 TL
HD Slim Altınyaprak, Blue 8,00 TL 9,00 TL
Kısa HD 7,50 TL 8,50 TL
Medley Sarı 7,00 TL 8,00 TL
Medley Mavi 7,00 TL 8,00 TL
Medley Kırmızı 7,00 TL 8,00 TL
Medley Beyaz 7,00 TL 8,00 TL
President Kısa  7,50 TL 8,50 TL
President Uzun 7,50 TL 8,50 TL
Uzun HD  7,50 TL 8,50 TL
Vigor Ocean 8,00 TL 9,00 TL
Vigor 8,00 TL 9,00 TL
Vigor Ultimate 8,00 TL 9,00 TL
Salem  12,50 TL 13,50 TL
Anadolu 8,50 TL 9,50 TL
Davidofff 13,00 TL 14,00 TL
West Grey Slims 9,00 TL 10,00 TL
West KS / SL 9,00 TL 10,00 TL
Bianca Lite Slims 10,00 TL 11,00 TL
Bianca Rose Slims 10,00 TL 11,00 TL
Bockwoods 17,00 TL 18,00 TL
İmperial Classic Red Ks/SL 9,00 TL 10,00 TL
İmperial Dark Blue SL 9,00 TL 10,00 TL
Monte Cristo 17,00 TL 18,00 TL
Polo Grey / Blue /Purple Slims 9,00 TL 10,00 TL
West Red Line /Navy Line 9,00 TL 10,00 TL
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Son Güncelleme: 30.06.2017 19:08
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