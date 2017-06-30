Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı 2017 son durum!

SİGARAYA zam yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyordu. Hatta yeni ücretlerin listesi de yayınlanmış, zamlı fiyatların 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı belirtilmişti.

Konuya ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigaraya zamın ertelendiği açıklanırken, alkol ürünlerinde ÖTV'nin 3 Temmuz pazartesi günü açıklanacak Ocak-Haziran dönemi enflasyonu oranında artacağı ifade edildi. Böylece sigaraya yapılacak zam ertelendi ancak alkole zam yapılacağı kesinleşti.

MALİYE BAKANLIĞI AÇIKLADI

Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında ise şöyle denildi:

Bugünkü Resmi Gazete’de sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ÖTV tutarlarına ilişkin 2017/10462 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranı kadar artırılmaktadır.

Bu yılın Temmuz-Aralık dönemi için ise 2017 yılı enflasyon gelişmeleri ve yılsonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan söz konusu maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görülmüştür.

SİGARAYA YILBAŞINDA YÜZDE 10 ZAM GELMİŞTİ

Sigara fiyatlarında en son yılbaşında %10 oranında bir artışla zam yapılmıştı. Temmuz zammı da belli olmuş, 2 Temmuz'dan itibaren uygulanacağı belirtilmişti.

Öte yandan yılbaşında yapılan son zamlarla beraber sigara paketindeki bir sigara başına alınan vergi miktarı 7 kuruş artmıştı. Artış sonucu paket başına alınan vergi miktarı 6,5 lira olmuştu.

ORTALAMA BİR LİRA ZAM

Temmuz ayının ilk haftasında TAPDK tütün ürünlerine ortalama 1 lira gibi bir zam yapılması beklendiği belirtilmiş, muhtemel zam listesi açıklanmıştı. Listeye göre, bazı markalara 50 kuruş gibi bir zam yansırken, Marlboro ve Parlıament gibi en çok tüketilen sigaralara 1 lira gibi bir zam yapıldığı görülüyor.

Öte yandan sigara zamlarının 2 Temmuz'da geçerli olacağı belirtilmişti.

Bir diğer muhtemel sigara fiyat listesi de şu şekilde;