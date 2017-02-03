banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87717
ALTIN
145.894
DOLAR
3.7373
STERLIN
4.6646
EURO
4.0128
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Zayıflamak için yemek yiyin
Zayıflamak için yemek yiyin

Sigaraya yeni yasaklar geliyor

Sağlık Bakanlığı sigaraya açtığı savaşın kapsamını genişletiyor

Sigaraya yeni yasaklar geliyor

Sağlık Bakanlığı sigaraya açtığı savaşın kapsamını genişletiyor

03 Şubat 2017 Cuma 14:32
Sigaraya yeni yasaklar geliyor
banner404

YENİ yılla beraber üstü kapalı olan tüm alanlar için yasak getirilmişti. Daha önce de sigara paketlerinin üstlerine uyarı yazıları konulmuştu. Ayrıca kapalı alanlarda sigara içenlere ise para cezası kesiliyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın dün yaptığı açıklamaya göre; para cezasına rağmen yasağı ihlal etmeye devam edenler için mekan kapatmaya varan cezalar kesilecek. Mersin’de Şehir Hastanelerinin açılışı öncesi gazetecilerle yemek yiyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ sigaraya karşı alınan önlemleri anlattı. Denetimle ilgili çalışmaları genişletmek istediklerini söyleyen Akdağ sigara kullanımına karşı aile hekimlerine eğitim verileceğini söyledi. Bakan sigara şirketlerinin gizli reklam yöntemlerini eleştirdi ve ‘ oyunları bitmiyor’ dedi.
 
YEŞİL DEDEKTÖR
 
Yeşilay, sigara yasağına yönelik ihlallerin tek tuşla bildirilebileceği, pilot olarak İstanbul ve Ankara’da başlatılan Yeşil Dedektör uygulamasını tüm illerde aktif hale getirdi. Akdağ; konuşmasında “artık telefonla aramanıza bile gerek yok. Akıllı telefonlarınızdan yer bildirimi yapabilirsiniz” dedi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
SigaraYeni YasaklarSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faturalarınızı hemen kontrol edin!
Faturalarınızı hemen kontrol edin!
Antalya'da şoke eden olay
Antalya'da şoke eden olay
Ünlü iş adamı eşini aldatınca… Türkiye'de bir ilk gerçekleşti
Ünlü iş adamı eşini aldatınca… Türkiye'de bir ilk gerçekleşti

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals