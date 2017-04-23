Şiddetli rüzgar hayatı felç etti

SİVAS'TA geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar maddi hasara neden oldu. Onlarca binanın ve fabrikanın çatısı uçarken, çok sayıda araç düşen çatıların altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Çatılardan düşen parçaların çarpması sonucu bazı vatandaşlar da yaralandı. Bazı caddelerin araç ulaşımına kapatılması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Hızı saatte 70 kilometreyi bulan fırtına etkisini sürdürüyor. Güvenlik birimleri, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.