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Şiddetli rüzgar hayatı felç etti

Sivas'ta şiddetli rüzgar binaların çatılarını uçururken, çatılardan uçan parçaların çarptığı bazı vatandaşlar yaralandı

Şiddetli rüzgar hayatı felç etti

Sivas'ta şiddetli rüzgar binaların çatılarını uçururken, çatılardan uçan parçaların çarptığı bazı vatandaşlar yaralandı

23 Nisan 2017 Pazar 13:22
Şiddetli rüzgar hayatı felç etti
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SİVAS'TA geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar maddi hasara neden oldu. Onlarca binanın ve fabrikanın çatısı uçarken, çok sayıda araç düşen çatıların altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Çatılardan düşen parçaların çarpması sonucu bazı vatandaşlar da yaralandı. Bazı caddelerin araç ulaşımına kapatılması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Hızı saatte 70 kilometreyi bulan fırtına etkisini sürdürüyor. Güvenlik birimleri, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasşiddetli RüzgarKasırgaRüzgar Yıktı
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