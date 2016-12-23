Sicil affından 11.5 milyon kişi, 2.3 milyon şirket yararlanacak

Büyükelçi Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili son dakika gelişmesi... Altıntaş'ın polis okulundaki arkadaşları suikastçının FETÖ evlerine gittiğini ve örgüt toplantılarına katıldığını anlattı. Suikastçı Altıntaş'ın iddia edildiğinin aksine 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir programında görev almadığı ortaya çıktı. Ayrıca suikastçının telefonundaki dört kademeli şifreyi çözen Rus uzmanlar, telefon incelemesinde katilin, 15 Temmuz günü Erbil’de olduğunu ortaya çıkardı