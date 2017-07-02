Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 37°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!

Sıcak hava karpuzu yaktı

Adana’da son günlerde 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığı, kilogram fiyatının düşük seyretmesinden dolayı bu yıl zarar eden karpuz üreticisine bir darbe daha vurdu. Aşırı sıcaktan dolayı sararıp, ekonomik değerini yitiren karpuz tarlada kaldı

Sıcak hava karpuzu yaktı

Adana’da son günlerde 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığı, kilogram fiyatının düşük seyretmesinden dolayı bu yıl zarar eden karpuz üreticisine bir darbe daha vurdu. Aşırı sıcaktan dolayı sararıp, ekonomik değerini yitiren karpuz tarlada kaldı

02 Temmuz 2017 Pazar 09:28
Sıcak hava karpuzu yaktı
banner404

TÜRKİYE'NİNyıllık 4 milyon ton civarındaki karpuz üretiminin yüzde 20’sini karşılayan Adana’da üretici, bu yıl zor bir hasat dönemi geçiriyor. Kilogram fiyatının tarlada 15-20 kuruşa düşmesinden dolayı sıkıntılı günler yaşayan üretici, şimdi de aşırı sıcakların neden olduğu zararla karşı karşıya kaldı. Ovanın önemli bölümünde hasat zamanı gelmiş karpuzlar, sıcaktan sararıp, ekonomik değerini yitirdi.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karpuzun para etmemesinden dolayı büyük sıkıntılar yaşayan karpuz üreticisinin, hava sıcaklığındaki artış nedeniyle yeni bir sorunla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Yetişmiş, hasadı gelmiş karpuzların sıcaktan dolayı sarardığını, içinin geçtiğini belirten Doğan, “Birçok üreticimiz karpuzun üzerini sap ve gazete ile kapatarak ürününü kurtarmaya çalışıyor. Ancak, çoğu tarlada karpuz sıcaktan dolayı yanmış durumda. Artık hasat edilmemesi mümkün değil” dedi.
Sararmış karpuzun hiçbir ekonomik değeri olmadığına işaret eden Doğan, “Karpuzu yanan üreticilerimiz, ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerine başvurarak, tarlada hasar tespiti yaptırdığı takdirde, Ziraat Bankası’na olan borçları erteleniyor. Üreticimiz zaten karpuzdan zarar etti, en azından bu şekilde borcunu erteletebilir” diye konuştu.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticinin daha fazla zarara uğramaması adına, henüz sıcaktan sararmamış karpuzların belediyeler tarafından halka dağıtılabileceğini ifade ederek, şunları söyledi:
“Seyhan Belediyesi çok güzel bir uygulama başlattı ve halka tonlarca karpuz dağıttı. Böylece hem fakir-fukara karpuz yiyerek sıcakta serinleme imkanı buldu hem de üreticiye bir nebze olsun katkı sağlanmış oldu. Bizler, üretici temsilcileri olarak, bu uygulamanın diğer belediyeler ve kurumlar tarafından da örnek alınarak, yaygınlaşmasını arzu ediyoruz.” 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaKarpuzSıcak Hava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esrarengiz Alman’dan bildiri atan düzenek!
Esrarengiz Alman’dan bildiri atan düzenek!
Az pişmiş etle ölümden döndü!
Az pişmiş etle ölümden döndü!
İstanbul'da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul'da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals