SGK ziyaret turunda

BU kapsamda SGK Gazipaşa Müdürü Ali Cennet Çetinkaya ve beraberindekiler ilk ziyaretlerini Şehit Süleyman Gür'ün ailesine gerçekleştirdi. Ev ziyaretlerini mesai saatleri dışında gerçekleştireceklerini belirten SGK Müdürü Ali Cennet Çetinkaya "Ev ziyaretlerine kurum personeli ile veya özellikle haftasonları eşli olarak gidilmesi programlandı. Emekli, engelli, asgari ücretli, gazi, şehit yakını ve işsiz olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlarımızın evleri ziyaret edilecek. Söz konusu ziyaretlerimizde onların sorunları, talep ve önerileri, yürütülen istihdam seferberliğine kaynak teşkil etmek için alınmaya çalışılacaktır. Program kapsamında, haftada en az 3 ev ziyareti gerçekleştireceğiz. Ziyaretler habersizce yapılacağından işçi, emekli ve engellilerin gerçek yaşam şartları daha net görülecek" dedi.

BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Çat kapı yapılan ziyaretlerde notlar alacaklarını da ifade eden Müdür Çetinkaya "Bu ziyaretlerde ev sahibinin emekli olması halinde promosyon konusu hakkında kanaatlerinin alınması, sigortalı olması halinde asgari ücret tutarı ile ilgili yaklaşımının öğrenilmesi hedeflenecektir. Tüm kesime ise, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili olarak tespitlerin, yerel anlamda iş bulma, sektörel ihtiyacın tespiti, işsizliğe çare olabilecek önerilerin sorulması, ziyaret edilen kişinin maddi durumu, ailevi durumu, eş ve çocuklarının statüsü (çalışıp çalışmadığı, ne iş yaptığı, eğitim beraber bulunup bulunmadıkları, ücret durumu, ev durumu (kiralık-ev sahibi) bakanlıklarımızdan ülkemizin kalkınması anlamında istenilen özel öneri ve talepler gibi konuların sohbet ortamında tespitine çalışılarak elde edilen bilgiler bir rapor halinde Çalışma Bakanlığı'na sunulmak üzere Antalya İl Müdürlüğü'ne gönderilecektir" diye konuştu.