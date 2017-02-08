banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87450
ALTIN
148.889
DOLAR
3.7511
STERLIN
4.6871
EURO
3.9959
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Parkinsonda ilaçlar yetersizse çare beyin pili
Parkinsonda ilaçlar yetersizse çare beyin...
Şekere dikkat!
Şekere dikkat!
Dikkat eksikliğine ilaçsız çözüm!
Dikkat eksikliğine ilaçsız çözüm!

Seyir halindeki otomobil yandı, kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı

Seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı. Aracını sağa çekip durduran kadın sürücü, yangına itfaiye müdahale ederken gözyaşlarını tutamadı

Seyir halindeki otomobil yandı, kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı

Seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı. Aracını sağa çekip durduran kadın sürücü, yangına itfaiye müdahale ederken gözyaşlarını tutamadı

08 Şubat 2017 Çarşamba 11:37
Seyir halindeki otomobil yandı, kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı
banner404

OLAY, Elazığ merkez şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde Sağlık Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba Umaç, idaresindeki 23 BK 068 plakalı otomobiliyle Keban istikametine seyir halindeyken aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden kadın sürücü, hemen aracını sağ ara yola çekip, inerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
 Duman çıkan araç yanmaya başladığı anda olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri gelerek hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Kadın sürücü, itfaiyenin müdahalesini gözyaşı dökerek izledi. Yangına zamanında müdahale edilmesi sayesinde, aracın tamamen yanmasının önüne geçildi.
 Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ElazığKadınOtomobilYangınDumanHaberSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEAŞ’tan TBMM’de keşif
DEAŞ’tan TBMM’de keşif
Gündemleri ulaşım oldu
Gündemleri ulaşım oldu
Tuş kilidini açamayınca yakalandılar!
Tuş kilidini açamayınca yakalandılar!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals