Sevgililer Günü'nde şahitleri 'Yücel' oldu

Haber: Alper KUTAY

14 ŞUBAT Sevgililer Günü’nde Alanya Belediyesi Nikah Salonu’nda 22 çiftin nikahı kıyıldı. Tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü’nü nikah tarihi olarak tercih eden çiftlerin nikâh şahitliğini yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, genç çiftlere mutluluklar diledi. Günün ilk evlenen gelin ve damadı Ramazan Özcan ve Ümmü Ergin çiftinin nikâh şahitliğini yapan Başkan Yücel, evlilik cüzdanını gelin Ümmü Ergin’e vererek genç çifte mutluluklar diledi. Nikah töreninin ardından evlenen çiftlere Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye eden Başkan Yücel, “Bu özel günde hayatlarını birleştiren çiftlerimize, birlikte adım atmış oldukları yolda sevgi ve saygının daim olduğu huzurlu bir aile yuvası diliyorum. Sadece bu özel günde değil, her zaman büyük küçük, genç yaşlı demeden herkes yaşamını sevgi üzerine kurmalıdır. Toplum olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz şey sevgi ve birbirimize karşı daha çok anlayışlı olmaktır" dedi.