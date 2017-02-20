Serhat Akın'dan çarpıcı Eser West yorumu!

'SURVİVOR 2017' yarışmasında sürpriz bir veda yaşandı. Gönüllüler takımında mücadele eden Eser West'in, açlığa dayanamadığı gerekçesiyle kendi isteğiyle adadan ayrılması şaşkınlık yarattı.

Büyük finalin favorilerinden biri olarak görülen yarışmacının, oyunlar sırasında sık sık tartışma yaşadığı Serthat Akın'dan ise bu karar hakkında çarpıcı bir yorum geldi.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Ünlüler adasında yer alan eski milli futbolcu, "Eser'in gitmesine çok üzüldüm. Onun bana bir sözü vardı. Ortada hiç tartışma da yoktu. 'Seninle Adalar birleştiğinde görüşeceğiz' dedi. O beni üzdü, onu göremeyeceğiz. Neyin meydanını okuyorsun?" ifadelerini kullandı.