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Şener Şen emlak zengini çıktı!

Şener Şen'in arazisine 19 villalık havuzlu site yapılıyor

Şener Şen emlak zengini çıktı!

Şener Şen'in arazisine 19 villalık havuzlu site yapılıyor

23 Nisan 2017 Pazar 09:56
Şener Şen emlak zengini çıktı!
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TÜRK sinemasının yaşayan efsanelerinden Şener Şen emlak zengini çıktı.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre oyunculuktan ve reklamlardan kazandığını gayrimenkule yatıran usta, son olarak turizmin gözde merkezlerinden Muğla’nın Datça İlçesi’ne bağlı Palamutbükü’nden 10 dönüm arazi satın aldı. Şen’in denize sıfır konumdaki arazisinde yer alacak 19 villalık havuzlu sitenin yapımına başlandı.

Usta oyuncunun Datça’nın en gözde koylarından Palamutbükü’ndeki arazisinden başka Rumelihisarı ve Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde iki binası, Etiler’de ise lüks bir dairesi bulunuyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Şener ŞenBeyazperdeEmlak
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