Sel felaketi: 43 ölü

PAKİSTAN'DA ülke genelinde devam eden muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti.Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Başkanlığından (NDMA) yapılan açıklamada, muson yağmurları dolayısıyla şu ana kadar eyaletlerden Pencap'ta 11, Belucistan'da 15, Sind'de 6 ve Hayberpaktunhuva'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.Aşiretler Bölgesi (FATA) ve Azad Keşmir'de ise toplam 9 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, muson yağmurlarının bazı bölgelerde 60 evin yıkılmasına yol açtığı bilgisi de paylaşıldı.Pakistan, tarihinin en büyük sel felaketini 2010 yılında İndus Nehri'nin taşması sonucu yaşamıştı. Bu olay yaklaşık 20 milyon kişinin sellerden etkilenmesine, 2 bin kişinin de ölümüne neden olmuştu.
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