Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya 12°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77836
ALTIN
130.672
DOLAR
3.5184
STERLIN
4.3031
EURO
3.6899
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

Sel felaketi: 2 ölü, 1 kayıp

Mersin’de yaşanan selde 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de denizde kayboldu

Sel felaketi: 2 ölü, 1 kayıp

Mersin’de yaşanan selde 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de denizde kayboldu

29 Aralık 2016 Perşembe 19:09
Sel felaketi: 2 ölü, 1 kayıp
banner404

MERSİN uzun zamandır böyle bir felaketi yaşamamıştı. Kentte 20 saatte metrekareye 155 kilogram yağmur düştü. Şiddetli yağış beraberinde sel felaketini de getirdi. Çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Denizle kara birleşince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sel sularının tamamen kapladığı yolda 2 kişi ambulansın üzerine çıkarak korundu. Belediye ekipleri de sel sularında mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Selzedeler işmakineleri yardımıyla kurtarıldı. Kentte hayatı felç eden sel can da aldı. Biri kadın 2 kişinin cansız bedenleri bulunurken, 1 kişinin de denizde kaybolduğu bildirildi. Hayatını kaybeden şahısların ölüm nedenlerinin araştırıldığı öğrenildi.

BİR KİŞİ DE KAYBOLDU

Sel felaketinin yaşandığı Mersin’de, Adnan Menderes Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi karşısındaki sahilde balık tutan bir kişinin, dalgalara kapılarak denizde kaybolduğu bildirildi. Olay, kaybolan Soner Yılmaz (19) adlı gencin yanındaki arkadaşının polisi aramasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri, Yılmaz’ın denize sürüklendiği bölgede arama yaptı. Ancak yapılan aramalarda Soner Yılmaz’a ulaşılamadı. Arama çalışmalarına havanın kararması ve kötü hava şartları dolayısıyla ara verildiği bildirildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MersinSel Felaketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Başkanı İsmail Kahraman hastaneye kaldırıldı
TBMM Başkanı İsmail Kahraman hastaneye kaldırıldı
Elektrikte zam yok!
Elektrikte zam yok!
Meteorolojiden Alanya için uyarı geldi
Meteorolojiden Alanya için uyarı geldi

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

+90 242 513 17 55

© Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

Künye İletişim Sitene Ekle
Web Pro Medya Web Professionals