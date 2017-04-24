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Sekretere taciz iddiasında beraat kararı çıktı

Manisa'da faaliyet gösteren Valfsel Armatür A.Ş.'nin Genel Müdürü H.O., sekreter 48 yaşındaki Z.G.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla açılan davadan beraat etti. Valfsel Armatür A.Ş.'nin bağlı olduğu Elginkan Vakfı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen kararın ardından avukatlarıyla yaptığı açıklamada, asılsız taciz iddiası nedeniyle şirketlerinin 50 milyon TL zarara uğradığını belirtip, Z.G. ve kendisine destek olan sivil toplum kuruluşlarına maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını söyledi. Z.G. ise kararın temyizi için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Sekretere taciz iddiasında beraat kararı çıktı

Manisa'da faaliyet gösteren Valfsel Armatür A.Ş.'nin Genel Müdürü H.O., sekreter 48 yaşındaki Z.G.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla açılan davadan beraat etti. Valfsel Armatür A.Ş.'nin bağlı olduğu Elginkan Vakfı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen kararın ardından avukatlarıyla yaptığı açıklamada, asılsız taciz iddiası nedeniyle şirketlerinin 50 milyon TL zarara uğradığını belirtip, Z.G. ve kendisine destek olan sivil toplum kuruluşlarına maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını söyledi. Z.G. ise kararın temyizi için başvuruda bulunduklarını belirtti.

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:20
Sekretere taciz iddiasında beraat kararı çıktı
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MANİSA'DA bir şirkette sekreter olarak çalışan Z.G., 19 Şubat 2016 tarihinde bir önceki işyeri olan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ümmühan Elginkan Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Valfsel Armatür A.Ş. Genel Müdürü H.O.'nun cinsel tacizine uğradığını ileri sürüp, bir hafta sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi. Z.G.'nin avukatlarının itirazı üzerine Manisa 2'nci Sulh Ceza Hakimliği savcılığın takipsizlik kararını bozarak, dava açılmasına karar verdi.

30 Mayıs 2016 tarihinde Manisa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen 6 Nisan'da görülen karar duruşmasında, taciz suçunun işlendiğine dair somut bir delil bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme H.O.'nun beraatine karar verdi.

Kararın ardından Elginkan Topluluğu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, vakfın avukatları Ümit Rona ve Kamil Uğur Yaralı ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Elginkan Vakfı Topluluğu ve bağlı şirketlerine iftira atıldığını ve bu iftiradan mahkemeden alınan karar ile aklandıklarını dile getiren Gaye Akçen, "Taciz ile alakalı bir olay yaşandı. O zamanlarda da şunu söylemiştim; 'Benim için iki adalet var, birincisi rabbimin adaleti, ikincisi devletimin adaleti.' Birinin tecelli ettiğini gördük. Taciz davasında beraat ettik. Bu taciz davasında çok yaralandık. Bir kere Hüseyin Ekrem Elginkan'ın itibari hem bizim için, hem de toplum için çok önemli. Topluluğumuzun kurucusu Hüseyin Ekrem Elginkan'ın yattığı yerde çok rahatsız olduğuna inanıyorum. Bu taciz davası reklam kokan bir iftiraydı. Aynı zamanda işten çıkardığımız insanların kendi aralarında grup yapıp, topluluktaki bazı şirketlerimizi özellikle Valfsel'i ele geçirmek istemeleriydi. Bu bizim yapımıza uymayan bir davranıştır" dedi.

"50 MİLYON TL ZARARA UĞRATTILAR"

Yaşanan taciz iddiasından sonra bazı küçük bayilerin kendileriyle iş yapmak istemediğini ve bu nedenle büyük zarara uğradıklarını dile getiren Akçen, "Bazı gazeteler o kişilerle çok daha farklı hareket etti. Maddi olarak 50 milyon TL zarara uğratıldık. Bizi tanıyan bayilerimiz bu olaydan etkilenmedi. Ancak yeni gelmek isteyen ve yeni gelen küçük bayilerimiz, 'Sizle çalışmak istemiyoruz' diye yazı gönderdi. Şimdi iki avukatımız ile bu işin üstesinden geldik. Ama bu bitmedi. Paradan daha önemli olan bir şey daha var. Topluluğumuzun, Ekrem Elginkan'ın itibarını kimse yere seremez. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk çerçevesi içerisinde gereken neyse yapacağız. Maddi, manevi tazminat davası açıp, zararlarımızı tazmin edecekler. Haksız yapılan iddianın bedelini hukuk karşısında neyse ödeyecekler" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
SekreterTaciz
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