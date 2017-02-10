Şehitlerimizi uğurluyoruz...

SURİYE'NİN El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı 27 yaşındaki Umut Aytekin, meleketi Karabük'te toprağa verildi. Şehit Umut Aytekin için Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Şehidin ağabeyi Uğur Aytekin, ambulanstan indirilen kardeşinin tabutuna askerlerle birlikte omuz verdi. Uğur Aytekin, bir süre tabutu taşıdıktan sonra kardeşinin fotoğrafını alıp tören alanına kadar götürdü. Uğur Aytekin, "Ben anneme söz verdim. Buraya sağ gelecektin. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Zehra, babası Hasan, ağabeyi Uğur, dedesi Durmuş ve babaannesi Fatma Aytekin, tören alanında tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Zehra Aytekin, oğlunun fotoğrafına sarılıp, "Gözlerin ne kadar da güzelmiş oğlum senin. Anasının kuzusu. Nasıl kıydılar sana?" diyerek gözyaşı döktü. Annesine sarılan Uğur Aytekin ise baygınlık geçirdi. Şehidin ağabeyine sağlık görevlileri müdahale etti.

Cenaze namazına Vali Mehmet Aktaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Maliye Daire Başkanı Tuğgeneral Hasan Baskı, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Ak Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Burhanettin Uysal, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Umut Aytekin'in cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

1 AY ÖNCE DEAŞ SALDIRISINDAN KURTULMUŞTU

Şehit olan 3 askerden uzman çavuş Mehmet Şahin'in cenazesi, Gaziantep'teki uğurlama töreninin ardından uçakla Malatya'ya, oradan da karayoluyla Elbistan'a getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Karaelbistan Mahallesi'ndeki baba evine son kez götürülerek helallik alındı.

Şehit uzman çavuş Şahin için Karaelbistan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Vali Vahdettin Özkan, milletvekilleri İmran Kılıç, Uğur Dilipak ve İlker Çitil, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı'ndan Tuğgeneral İbrahim Özbudun, İl Jandarma Komutanı Timuçin Alper, şehidin babası Abdurrahman Şahin, annesi Asiye Şahin, kardeşleri, yakınları, askerler ile yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Törende şehidin annesi Asiye Şahin, uzun süre gözyaşı döktü. Sıva ustası olan ve geçirdiği iş kazası nedeniyle koltuk değnekleriyle yürüyen şehidin babası Abdurrahman Şahin ile KKTC'de görevli astsubay kardeşi Selim Şahin ise ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı baba, oğlunun tabutunun önüne konulmuş fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

Uzman çavuş Mehmet Şahin'in yaklaşık 1 ay önce terör örgütü DEAŞ militanlarının, kullandığı tanka yönelik saldırısından yara almadan kurtulduğu ve Elbistan'a dönüp izin yaptıktan sonra yeniden El Bab'a gittiği belirtildi. Bekar ve 6 çocuklu ailenin ortancası olan Şehit Uzman Çavuş Şahin'in cenazesi Cuma namazı sonrası kıldırılan cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alındı. Şehit uzman çavuşun cenazesi götürülürken adı öğrenilemeyen kız kardeşi 'Abi gitme, bırakma beni' diyerek feryat etti. Acılı kız kardeşi sağlık görevlisi teskin etmeye çalıştı.



ŞEHİT EFİLOĞUL NİŞAN HAZIRLIĞINDAYDI

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı devam ederken, El Bab kentinde DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit düşen astsubay Yahya Efiloğlu, memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba Abdullah Efiloğlu, “Oğlum abdestli olarak şehadet şerbetini içti" dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında geçen çarşamba sabah saatlerinde El Bab'ta yürütülen operasyonlar sırasında terör örgütü DEAŞ'la çatışma çıkmış, çatışmalarda 5 asker şehit olurken 15 asker yaralanmıştı. Şehit askerler arasında olan Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun naaşı (29), bugün cenaze namazı için Gaziemir Gülhane Camii’ne getirildi. Şehit astsubayın cenaze namazına şehidin babası Abdullah, annesi Mukaddes, kardeşleri Meliha, Büşra ve Muhammet Efiloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, İzmir İl Jandarma Komutanı Hasan Koçyiğit, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Jandarma eski Genel Komutanı Galip Mendi, AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti yöneticileri, şehidin yakınları ve çok sayıda İzmirli katıldı. Şehidin cenaze namazını amcasının oğlu Ali Efiloğlu kıldırdı.

Şehidin ailesi, şehidin bordo beresinin konulduğu tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Abdullah Efiloğlu, "Vatan sağ olsun oğlum. Senin arkandan dik duracağız. Peygamberimiz seni bekliyor. Ona komşu olacaksın. Dost var düşman var ağlamayacağız. Oğlum abdestsiz gezmedi. Şehadet şerbetini abdestli bir şekilde içti" diye konuştu.

Abdullah Efiloğlu, şehidin dedesi Mehmet Efiloğlu'nun da Kore şehidi olduğunu ve mezarının Kore'de bulunduğunu belirterek bir akrabalarının daha geçen yıl Diyarbakır Sur'da şehit düştüğünü söyledi. Şehidin annesi Mukaddes Efiloğlu ise oğlunun tabutuna sarılarak öptü. Ablası Maliha Efiloğlu da, "Kardeşim rahat uyu" diyerek kardeşinin fotoğrafını öptü.

Şehidin Uşak Üniversitesi mezunu olduğu, Erciyes Üniversitesinde ise ikinci üniversitesini okuduğu belirtilirken, yakın zamanda nişan hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi.

Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Efiloğlu’nun cenazesi Kadifekale Hava Şehitliği’ne defnedilecek.