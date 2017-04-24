Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
93269
ALTIN
146.421
DOLAR
3.5821
STERLIN
4.5909
EURO
3.8880
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
Baharda zindelik veren 8 besin!
Baharda zindelik veren 8 besin!
Facebook'ta dayınızı etiketlemeyin!
Facebook'ta dayınızı etiketlemeyin!

Şehit polisin annesi ve babası sordu: Oğlumu kim vurdu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşmasında söz alan şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, "Oğlumuzu vuranın kim olduğunu burada öğrenmek istiyoruz." dedi

Şehit polisin annesi ve babası sordu: Oğlumu kim vurdu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşmasında söz alan şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, "Oğlumuzu vuranın kim olduğunu burada öğrenmek istiyoruz." dedi

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:01
Şehit polisin annesi ve babası sordu: Oğlumu kim vurdu
banner404

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'a suikast girişimi davası yeniden görülmye başlandı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda 3'ü firari, 44'ü  tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, Muğla 2. Ağır Ceza  Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, ilk olarak, 15 Temmuz gecesi Marmaris'teki  suikast girişimi sırasında şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası  Nihat Eker'e söz verdi.

 Eski binbaşı Şükrü Seymen'in mahkemedeki ifadesinde "Darbe yaptım"  dediğini hatırlatan baba Eker, "Seymen doğrusunu söyledi. Bu sözler bile yeterli,  ülkemizi yıkmaya teşebbüs ettiler." diye konuştu. Eker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelden geri döne grubun  önündeki 3 sanıktan birinin şehit ettiğini savunarak, oğlunun aracına 27 merminin  isabet ettiğini vurguladı. Sanıkların sadece 3 mermi attıklarını söylediklerini belirten Eker,  "Sabaha kadar 3 bin mermi atılmış. Doğruları söylemiyorlar. Oğlumuzu vuranın kim  olduğunu burada öğrenmek istiyoruz." dedi.


 Bu sırada gözyaşı döken anne Güzel Eker ise "Erkek gibi  söyleyeceksiniz. Birazcık gururları varsa doğruyu söylesinler. Benim oğlumun  günahı neydi? Sonuna kadar şikayetçiyiz."  diye konuştu.Mahkeme heyeti, daha sonra şehit Eker'in adli muayenesine katılan  Marmaris Özel Ahu Hastanesinde görevli acil hekimi İsmet Enginsu'yu dinledi. Adli tıp uzmanı olmadığını belirten Enginsu, sadece ön otopsi  niteliğindeki ölüm muayenesine görev aldığını söyledi.  Eker'in sol göğüs üstünde 4-5 santimetre eninde bir yara bulunduğunu  anlatan Enginsu, "Yaranın kenarlarının düzgün ve mermi çıkış deliği olmadığı için  bunun bir kesici alet yaralanması olduğu öngörüsünde bulundum. Sadece ölüm  muayenesine katıldım, otopsiye girmedim." diye konuştu

 Enginsu, şimdiye kadar sadece 3-5 ateşli silahtan kaynaklanan ölüm  muayenesine katıldığını ve bundan ötürü bu konuda kesin hüküm verecek bilgi ve  tecrübeye sahip olmadığını kaydetti. Bu ifade üzerine söz alan savcı, otopsi raporunda şehidin vücudunda  5x2 genişliğindeki yaranın kenarlarında mermiden kaynaklanan "vurma halkası"  bulunduğunun tespit edildiğine dikkati çekti. Savcı, şehidin vücudundakinin  ateşli silah giriş yarası olduğunu ve vücutta bir mermi çekirdeğinin bulunduğunu  bildirdi.

  Mahkeme Başkanı Baştoğ, izin almadan konuşan ve beyanlara müdahale  bulunduğu gerekçesiyle sanıklardan İsmail Yiğit'e ihtarda bulundu.  Duruşmaya, suikast girişimi gecesi İzmir'deki çiğli 2. Ana Jet Üssünde  bulunan tanık Pilot Yarbay Bahattin Akgül'ün dinlenmesiyle devam ediliyor.  Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen  iddianamesinde, şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in otopsi işlemlerine  ilişkin şu bilgilere yer verilmişti:

  "Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü  tarafından, darbe teşebbüsü kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde  bulunan şüpheliler tarafından şehit edilen ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü  kadrosunda polis memuru olan Nedip Cengiz Eker'in üzerinde yapılan otopsi işlemi  ile İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesinin  27 Temmuz 2016 tarihli toksikoloji raporu sonucunda ölümün ateşli silah mermi  çekirdeği yaralanmasına bağlı her iki akciğer ve aort laserasyonları etkisi ile  meydana geldiğine, vücutta bir adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası  bulunduğuna ve vücuttan çıkan bir adet mermi çekirdeğinin Cumhuriyet  Başsavcılığımıza teslim edildiğine ilişkin 3 Ağustos 2016 tarih ve 2016/1237  sayılı otopsi raporu düzenlenmiştir."
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika HaberiŞehit PolisSuikast GirişimiDavaçiğliİzmirMuğlaTemmuzMarmarisTayyip ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü modacı polisler için tasarladı
Ünlü modacı polisler için tasarladı
Sekretere taciz iddiasında beraat kararı çıktı
Sekretere taciz iddiasında beraat kararı çıktı
Valilik açıkladı! Tam 1 ton ele geçti
Valilik açıkladı! Tam 1 ton ele geçti

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals