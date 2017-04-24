Şehit polisin annesi ve babası sordu: Oğlumu kim vurdu

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'a suikast girişimi davası yeniden görülmye başlandı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, ilk olarak, 15 Temmuz gecesi Marmaris'teki suikast girişimi sırasında şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker'e söz verdi.

Eski binbaşı Şükrü Seymen'in mahkemedeki ifadesinde "Darbe yaptım" dediğini hatırlatan baba Eker, "Seymen doğrusunu söyledi. Bu sözler bile yeterli, ülkemizi yıkmaya teşebbüs ettiler." diye konuştu. Eker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelden geri döne grubun önündeki 3 sanıktan birinin şehit ettiğini savunarak, oğlunun aracına 27 merminin isabet ettiğini vurguladı. Sanıkların sadece 3 mermi attıklarını söylediklerini belirten Eker, "Sabaha kadar 3 bin mermi atılmış. Doğruları söylemiyorlar. Oğlumuzu vuranın kim olduğunu burada öğrenmek istiyoruz." dedi.



Bu sırada gözyaşı döken anne Güzel Eker ise "Erkek gibi söyleyeceksiniz. Birazcık gururları varsa doğruyu söylesinler. Benim oğlumun günahı neydi? Sonuna kadar şikayetçiyiz." diye konuştu.Mahkeme heyeti, daha sonra şehit Eker'in adli muayenesine katılan Marmaris Özel Ahu Hastanesinde görevli acil hekimi İsmet Enginsu'yu dinledi. Adli tıp uzmanı olmadığını belirten Enginsu, sadece ön otopsi niteliğindeki ölüm muayenesine görev aldığını söyledi. Eker'in sol göğüs üstünde 4-5 santimetre eninde bir yara bulunduğunu anlatan Enginsu, "Yaranın kenarlarının düzgün ve mermi çıkış deliği olmadığı için bunun bir kesici alet yaralanması olduğu öngörüsünde bulundum. Sadece ölüm muayenesine katıldım, otopsiye girmedim." diye konuştu

Enginsu, şimdiye kadar sadece 3-5 ateşli silahtan kaynaklanan ölüm muayenesine katıldığını ve bundan ötürü bu konuda kesin hüküm verecek bilgi ve tecrübeye sahip olmadığını kaydetti. Bu ifade üzerine söz alan savcı, otopsi raporunda şehidin vücudunda 5x2 genişliğindeki yaranın kenarlarında mermiden kaynaklanan "vurma halkası" bulunduğunun tespit edildiğine dikkati çekti. Savcı, şehidin vücudundakinin ateşli silah giriş yarası olduğunu ve vücutta bir mermi çekirdeğinin bulunduğunu bildirdi.

Mahkeme Başkanı Baştoğ, izin almadan konuşan ve beyanlara müdahale bulunduğu gerekçesiyle sanıklardan İsmail Yiğit'e ihtarda bulundu. Duruşmaya, suikast girişimi gecesi İzmir'deki çiğli 2. Ana Jet Üssünde bulunan tanık Pilot Yarbay Bahattin Akgül'ün dinlenmesiyle devam ediliyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamesinde, şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in otopsi işlemlerine ilişkin şu bilgilere yer verilmişti:

"Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından, darbe teşebbüsü kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan şüpheliler tarafından şehit edilen ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olan Nedip Cengiz Eker'in üzerinde yapılan otopsi işlemi ile İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesinin 27 Temmuz 2016 tarihli toksikoloji raporu sonucunda ölümün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı her iki akciğer ve aort laserasyonları etkisi ile meydana geldiğine, vücutta bir adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası bulunduğuna ve vücuttan çıkan bir adet mermi çekirdeğinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edildiğine ilişkin 3 Ağustos 2016 tarih ve 2016/1237 sayılı otopsi raporu düzenlenmiştir."

