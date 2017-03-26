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Şehit Nazilli törenle anıldı

Geçen yıl 27 Mart'ta Mardin Nusaybin'de şehit düşen ve cenazesi Alanya'da defnedilen Özel Harekat Polisi Coşkun Nazilli, bugün mezarı başında anıldı

Şehit Nazilli törenle anıldı

Geçen yıl 27 Mart'ta Mardin Nusaybin'de şehit düşen ve cenazesi Alanya'da defnedilen Özel Harekat Polisi Coşkun Nazilli, bugün mezarı başında anıldı

26 Mart 2017 Pazar 15:28
Şehit Nazilli törenle anıldı
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AİLESİ aslen Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Kasabası'ndan olan ancak Alanya'da doğup büyüyen Özel Harekat Polisi Coşkun Nazilli, geçtiğimiz yıl 27 Mart'ta Mardin'in Nusaybin ilçesinde kalleş teröristlerin tuzakladığı bombanın patlaması sonucu şehit düşmüştü. Alanya'da büyüyen ve Alanya Lisesi'ni bitiren Nazilli'nin cenazesi, geçen yıl bugün Alanya Garnizon Şehitliği'ne defnedilmişti. Şehit Nazilli dün mezarı başında ailesinin ve sevenlerinin katıldığı törenle anıldı. Törene Nazilli'nin ailesi de katıldı. Türkiye'nin seçilmiş 100 Özel Harekat Polisi arasında yer alan, uzun yıllar yurtdışı görevlerinde başarılı görevler üstlenen kahraman Nazilli, yurtdışındaki son görevi sırasında dilekçe verip Mardin Nusaybin'e gönüllü olarak gitmişti. Öte yandan, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ve ekibi, Şehit Nazilli'yi anma töreni için Alanya'ya gelen Adana bölgesi Özel Harekat Polisi ekibine Öztürk Kolcuoğlu'nda yemek verdi. Gündoğdu ve Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Ercan Uğur, Şehit Nazilli'nin silah arkadaşları ile sohbet ederek gündemin değerlendirdi.

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Son Güncelleme: 26.03.2017 16:33
Anahtar Kelimeler:
AlanyaCoşkun Nazilli
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