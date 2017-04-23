'Seda, bizi kapıya koydu'

GEÇTİĞİMİZ aylarda geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre Amerikan Hastanesi’nde yatan Mehmet Tuna, önceki gün hastane çıkışında görüntülendi. Kendisini iyi hissetmediği için bir hafta daha gözlem altında tutulduğunu söyleyen işletmeci, “Şimdi daha iyiyim. Beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim” dedi. Sayan’ın ne ziyaretine geldiğini ne de aradığını belirten Tuna, 42 yıllık gece kulübü Şamdan’ı icra ve haciz yoluyla boşaltan şarkıcıya tepki gösterdi.

İşletmeci, Sayan için şunları söyledi: “Mekandan ayrılmam için kiramı astronomik bir rakama çekti. 90 bin dolar kira olur mu? Buna kim dayanabilir? Karşılıklı yapıcı konuşmalarımızın hepsini çöpe attı. Haziran ayına kadar orada kalacaktık normalde. Ama şubatta kapıya kamyon dayadı. İcra ve hacizle bizi kapıya koydu.” Tuna, “Gel evimi Şamdan yap” diyen Sezen Aksu’ya da minnettar olduğunu belirtti.