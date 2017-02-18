Seçmen listeleri askıya çıktı: Son tarih 26 Şubat

16 Nisan'da yapılacak referandum için seçim takvimi gereğince seçmen listeleri bugünden itibaren muhtarlıklarda askıya çıktı. 26 Şubat'a kadar askıda duracak olan listelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mahalle muhtarlıklarına gelen vatandaşlar, listelerden isimlerini kontrol etti. Listeden adını kontrol eden bir vatandaş, "Vatandaşlık görevimi yapayım dedim. Kalabalık olur düşüncesiyle erken geldim. Kendimi ve eşimi listede buldum. Herkes vatandaşlık görevini yaparsa mutlu oluruz. Önemli olan vatandaşlık görevidir" dedi.

YSK'DAN MESAJLI UYARI

Seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu seçmenlerin cep telefonlarına mesaj atarak listelerin kontrol edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Gönderilen mesajda "18-26 Şubat tarihleri arasında seçmen kaydınızı muhtarlıklardan, www.ysk.gov.tr adresinden veya e-devlet kapsından konrol edebilrisiniz" ifadelerine yer verildi.