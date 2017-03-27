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Savcılık, İsviçre'deki skandal pankartla ilgili soruşturma başlattı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsviçre'de terör örgütleri PKK, DHKP C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankartı açan şüpheli veya şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılık, İsviçre'deki skandal pankartla ilgili soruşturma başlattı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsviçre'de terör örgütleri PKK, DHKP C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankartı açan şüpheli veya şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

27 Mart 2017 Pazartesi 12:45
Savcılık, İsviçre'deki skandal pankartla ilgili soruşturma başlattı
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Mart'ta İsviçre'nin başkenti  Bern'de, terör örgütleri PKK, DHKP/C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar  tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen  "hayır" mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış başına silah doğrultulmuş  Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi  silahlarıyla" ifadesi yer alan pankarta ilişkin söz konusu şüpheliler hakkında  soruşturma açıldığı belirtildi. Söz konusu pankartı açan şüpheli veya şüpheliler hakkında ''terör  örgütüne üye olmak'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''terör örgütü propagandası  yapmak'' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.  Savcılığın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği yazılı talimatta,  başlatılan soruşturma kapsamında, suça konu olayla ilgili olarak pankartı açan  şüphelilerin kimlik ve kişisel bilgilerinin tespit edilerek başsavcılığa  gönderilmesi istendi.

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