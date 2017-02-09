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Satılmayan domatesler araziye döküldü

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde domates üreticileri soğuk nedeniyle çatlayan domatesleri salça fabrikalarından da alan olmayınca boş arazilere döktü

Satılmayan domatesler araziye döküldü

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde domates üreticileri soğuk nedeniyle çatlayan domatesleri salça fabrikalarından da alan olmayınca boş arazilere döktü

09 Şubat 2017 Perşembe 12:10
Satılmayan domatesler araziye döküldü
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DOMATES üretim merkezlerinden Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde, Toptancı Hali yakınlarındaki boş arazilere dökülen domatesler dikkati çekti. Bölgedeki üreticiler bu yıl kışın sert geçtiğini ve yaklaşık 1 ay boyunca seralarda soba yakıldığını belirtirken, kalitenin biraz düştüğünü aktardı. Soğuk nedeniyle serada çatlayan domatesleri önceleri salça fabrikalarının aldığını ancak bu yıl onların da gelmediğini kaydeden üreticiler, bu domatesleri dökmekten başka çareleri kalmadığını vurguladı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaşSalça FabrikalarıDomatesToptancı Halı
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