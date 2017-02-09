Satılmayan domatesler araziye döküldü

DOMATES üretim merkezlerinden Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde, Toptancı Hali yakınlarındaki boş arazilere dökülen domatesler dikkati çekti. Bölgedeki üreticiler bu yıl kışın sert geçtiğini ve yaklaşık 1 ay boyunca seralarda soba yakıldığını belirtirken, kalitenin biraz düştüğünü aktardı. Soğuk nedeniyle serada çatlayan domatesleri önceleri salça fabrikalarının aldığını ancak bu yıl onların da gelmediğini kaydeden üreticiler, bu domatesleri dökmekten başka çareleri kalmadığını vurguladı.

