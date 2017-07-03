Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 33°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100732
ALTIN
140.083
DOLAR
3.5515
STERLIN
4.5932
EURO
4.0385
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?

Sapadere yangınında ihmal ve kasıt iddiası

CHP Milletvekili Kara, "Sapadere yangınında ihmal ve kasıt varsa AKP Hükümeti gereğini yapmalıdır" dedi.

Sapadere yangınında ihmal ve kasıt iddiası

CHP Milletvekili Kara, "Sapadere yangınında ihmal ve kasıt varsa AKP Hükümeti gereğini yapmalıdır" dedi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:07
Sapadere yangınında ihmal ve kasıt iddiası
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN Demirtaş Mahallesi'ne bağlı Sapadere Kanyonu, Kargıcak Mahallesi ile Manavgat Hatıplar Mahallesi'nde peş peşe yaşanan yangınların ardındaki ihmal ve kasıt iddiaları Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı. Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlanması istemiyle TBMM’ye sunulan soru önergesinde, Alanya ve Manavgat’ta yaşanan yangınlar sonrası hasar çalışmaları hakkında bilgi istenirken, vatandaşların maddi kayıplarının karşılanıp karşılanmayacağı da soruldu. CHP'li Kara, bölgede peş peşe yaşanan yangınların elektrik tellerinin eski ve bakımsız olduğu için çıktığı iddialarını Başbakan Yıldırım'ın yanıtlamasını istedi.
'ELEKTRİK TELİ BAKIMI YAPILIYOR MU?'
CHP’li Kara, "Ders almamız gerekirken halen eski elektrik tellerinin periyodik bakımlarının yapılmadığına dair iddiaların bugün halen bu yangınların ardındaki ilk sebep olabileceğine dair şüpheler ciddiye alınması gereken bir durumdur. Eğer bakımlar düzenli olarak yapılmıyor ise sıcak havanın da etkisi ile oldukça ciddi hasara sebep olan bu yangınların sorumluları hakkında gereken işlemler gecikmeden derhal yapılmalıdır. Eğer bu yangınlar da örtbas edilirse AKP Hükümeti'nin buradan yeni bir rant peşinde olduğuna ve bu yangınların sabotaj olduğuna ikna olacağız” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CHPSapadereAkpTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dalgalarına kapılan genç boğularak hayatını kaybetti
Dalgalarına kapılan genç boğularak hayatını kaybetti
İşi öğrettiği çırak Nusret'e rakip oldu! Tahtını sallıyor
İşi öğrettiği çırak Nusret'e rakip oldu! Tahtını sallıyor
Şortlu kızı taciz etmeye kalkan saldırgana, esnaftan meydan dayağı
Şortlu kızı taciz etmeye kalkan saldırgana, esnaftan meydan dayağı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals