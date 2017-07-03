Sapadere yangınında ihmal ve kasıt iddiası

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN Demirtaş Mahallesi'ne bağlı Sapadere Kanyonu, Kargıcak Mahallesi ile Manavgat Hatıplar Mahallesi'nde peş peşe yaşanan yangınların ardındaki ihmal ve kasıt iddiaları Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı. Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlanması istemiyle TBMM’ye sunulan soru önergesinde, Alanya ve Manavgat’ta yaşanan yangınlar sonrası hasar çalışmaları hakkında bilgi istenirken, vatandaşların maddi kayıplarının karşılanıp karşılanmayacağı da soruldu. CHP'li Kara, bölgede peş peşe yaşanan yangınların elektrik tellerinin eski ve bakımsız olduğu için çıktığı iddialarını Başbakan Yıldırım'ın yanıtlamasını istedi.

'ELEKTRİK TELİ BAKIMI YAPILIYOR MU?'

CHP’li Kara, "Ders almamız gerekirken halen eski elektrik tellerinin periyodik bakımlarının yapılmadığına dair iddiaların bugün halen bu yangınların ardındaki ilk sebep olabileceğine dair şüpheler ciddiye alınması gereken bir durumdur. Eğer bakımlar düzenli olarak yapılmıyor ise sıcak havanın da etkisi ile oldukça ciddi hasara sebep olan bu yangınların sorumluları hakkında gereken işlemler gecikmeden derhal yapılmalıdır. Eğer bu yangınlar da örtbas edilirse AKP Hükümeti'nin buradan yeni bir rant peşinde olduğuna ve bu yangınların sabotaj olduğuna ikna olacağız” dedi.