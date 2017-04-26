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 'Salatalık ve patlıcan çöpe dökülüyor' 

Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, son günlerde yaş sebze ve meyve fiyatlarıyla yazılı ve görsel basında sektörü bilmeyen kişilerin yanlış açıklamalarının üreticiyi üzdüğünü söyledi

 'Salatalık ve patlıcan çöpe dökülüyor' 

Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, son günlerde yaş sebze ve meyve fiyatlarıyla yazılı ve görsel basında sektörü bilmeyen kişilerin yanlış açıklamalarının üreticiyi üzdüğünü söyledi

26 Nisan 2017 Çarşamba 13:23
 'Salatalık ve patlıcan çöpe dökülüyor' 
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SOSYAL medya üzerinden bir açıklama yapan Musluoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Bugün de sebze fiyatlarının  %60 ucuzlaması bekleniyor gibi açıklamalarda bulunuluyor. Bugün 1 TL' nin altında satılan her bitkisel ürün maliyetini karşılamàzken patlıcanı bir haftadır çöpe döküyoruz.  Bugün de salatalık  dökülmeye başlandı. Fiyatı maliyetini kurtaran tek ürün domates var. 80 milyon ülke nüfusu +ülkemizdeki suriyeliler+truzim ve ihracaat var .Hal yasasından mı sistemden mi bilmiyorum ama Nisan ayında komisyoncu ürün getirmeyin satılmıyor diyorsa, başkaları da  tüketiciye %60 ucuzlayacak diyorsa  vay üreticinin haline."

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Ziraat OdasıTurgut MusluoğluGörsel BasınMeyve FiyatlarıYaş Sebze
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