 'Salatalık ve patlıcan çöpe dökülüyor' 

SOSYAL medya üzerinden bir açıklama yapan Musluoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Bugün de sebze fiyatlarının %60 ucuzlaması bekleniyor gibi açıklamalarda bulunuluyor. Bugün 1 TL' nin altında satılan her bitkisel ürün maliyetini karşılamàzken patlıcanı bir haftadır çöpe döküyoruz. Bugün de salatalık dökülmeye başlandı. Fiyatı maliyetini kurtaran tek ürün domates var. 80 milyon ülke nüfusu +ülkemizdeki suriyeliler+truzim ve ihracaat var .Hal yasasından mı sistemden mi bilmiyorum ama Nisan ayında komisyoncu ürün getirmeyin satılmıyor diyorsa, başkaları da tüketiciye %60 ucuzlayacak diyorsa vay üreticinin haline."