Sakın aldanmayın! Bir hafta sürecek 

TÜRKİYE genelinde ise hava açık, yalnızca Ege, İç Anadolu ve Akdeniz hafta başında yağmurlu. Antalya 20, İzmir 16, Adana, Mersin, Şanlıurfa ve Hatay 18 dereceyi görecek. İstanbul, gelecek hafta bahar havası yaşayacak. Hafta başında kısa süreli bir sağanak geçişleri var ancak hafta boyunca güneş yüzünü gösterecek. Hafta ortasında hava sıcaklığı 15 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıklarının da 9 dereceye çıkması bekleniyor. Yurt genelinde ise Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da hafta başında yağış görülecek. Ancak hafta ortasıyla birlikte gökyüzü Aydınlanıyor. Başkent Ankara'da hava sıcaklığı 12 dereceye yükselecek, İzmir'de ise termometreler 16 dereceye kadar çıkacak. Hafta ortasında Antalya 20 dereceyi görecek, Adana, Mersin, Şanlıurfa ve Hatay ise 18 dereceyi yaşayacak. Meteorolojik verilere göre, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Edirne, Kırklareli gibi illerde de sıcaklık 15 dereceyi bulacak. Karadeniz'de hafta boyunca hava genellikle acık, Ordu'da hava sıcaklığı 16 dereceye ulaşacak. Doğu Anadolu'daki en yüksek sıcaklık ise, 12 ve 14 derecelerle Malatya ve Elazığ'da görülecek.