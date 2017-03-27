Sahte sanık ifade verdi, asıl sanık ceza aldı

GEBZE'DE 2006 yılında karıştıkları bir olay nedeniyle haklarında dava açılan 2 kuzenden Almanya’da yaşayan Engin Çınar’ın yerine duruşmada başka bir sanık ifade verdi. Sahte sanık, 2,5 yıl hapse çarptırılırken diğer kuzen beraat etti. Çınar, hiç ifade vermediği davada hapis cezası aldığını öğrenince soluğu adliyede aldı. Gebze’de 11 Haziran 2006’da Sabah saatlerinde Engin Çınar ve İsmail Aşkın Dalkılıç, kendilerine sivil polis süsü vererek, trafikte durdurdukları sürücüleri ceza yazma bahanesiyle rahatsız etti. Olay yerinden geçen bir araca ceza kesmek için yanaşan Çınar ve Dalkılıç, arabanın sivil polis aracı, araçtaki iki kişinin sivil polis olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Engin Çınar, üzerinde bulunan ruhsat süresi geçmiş tabancayı çekti. Polis memurlarına gelmeyin diye ateş eden Çınar, İstanbul istikametine doğru kaçtı ve elindeki tabancayı fırlattı. Polisçilik oynayan ikili, başka bir polis ekibi tarafından yakalandı. Yürütülen soruşturma sonucu Gebze Asliye Ceza Mahkemesi’nde sanıklar hakkında “Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, Görevi yaptırmamak için direnme ve kanuna aykırı ateşli silah bulundurmak” suçlarından 2 yıldan 9 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkeme, her iki sanığın adresinin Kartal olması nedeniyle, Kartal Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazı yazarak, sanıkların ifadelerinin talimatla alınmasını istedi. Mahkemenin gönderdiği tebligatlar imzalandı ve sanıklar ifade vermek üzere Kartal Asliye Ceza Mahkemesi’ne gitti.

Kendisi ceza almasın diye kuzeninin yerine başkasını duruşmaya götürdü

Ancak Almanya’da yaşayan ve en son duruşma tarihinden 9 ay önce Türkiye’den çıkış yaptığı ve yargılama süresinde de yurda hiçbir giriş yapmadığı tespit edilen Engin Çınar’ın yerine bir başkası ifade verdi. İddiaya göre İsmail Aşkın Dalkılıç, ceza almamak için kuzeni Engin Çınar’ın yerine mahkemeye bir başkasını götürerek Engin Çınar’mış gibi ifade vermesini sağladı. Üstelik Çınar’ın yerine ifade veren şahıs, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını(ceza verilmesi halinde ertelenmesi) istemedi.

Aşkın Dalkılıç’a beraat, Çınar’a hapis

Yapılan yargılama sonucunda sanık İsmail Aşkın Dalkılıç tüm suçlardan beraat ederken, sanık Engin Çınar yasaklanmış silah taşımak suçundan 1 sene 6 ay, görevli polis memurlarına direnmek suçundan 13 ay 15 gün olmak üzere toplamda 2 yıl 7 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Tebligat imzası da sahte

Almanya’da yaşayan Engin Çınar, hapis cezasına çarptırıldığı haberi üzerine şoka uğradı. Hiçbir duruşmaya girmeyen, gözaltına alındığı emniyet dışından hiçbir yerde ifade vermeyen, hatta hakkında dava açıldığından bile haberi olmayan Engin Çınar, hiç tanımadığı birinin kendisinin yerine geçerek ifade verdiğini öğrendi. Engin Çınar’ın annesi Mahmure Çınar, İsmail Aşkın Dalkılıç hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, mahkeme tebligatı gönderilen adreste hiç oturmadıklarını ve tebligattaki imzanın kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Yargılamanın yenilenmesi için mahkemeye başvurdu

Engin Çınar, İstanbul Barosu avukatlarından Ozan Kayahan aracılığıyla Gebze 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, infazın durdurulmasını ve yargılamanın yenilenmesini istedi. Avukat Kayahan, Berlin Konsolosluğu’ndan edinilen, Engin Çınar’ın yurda giriş çıkış kayıtlarını da delil olarak sundu. Yeniden yargılama talebinde, İsmail Aşkın Dalkılıç’ın kendisini beraat ettirmek ve suçu Engin Çınar’ın üzerine yıkmak için mahkemede Engin Çınar yerine birini dinlettiği iddia edildi. Dava açıldığından haberi olmayan ve hiçbir duruşmada kendisini savunamayan Çınar hakkındaki yargılamanın yenilenmesi istendi. Mahkemenin, ilerleyen haftalarda talebi olumlu veya olumsuz değerlendirmesi bekleniyor.