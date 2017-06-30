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Sahte parayla alışveriş... Polisle kovalamaca...

MUĞLA’nın Milas ilçesinde, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen 2’si kadın 3 kişi, bindikleri otomobil kovalamaca sırasında kaza yapınca, polis tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, sahte olduğu tespit edilen200 liralık 24 banknot ele geçirildi

Sahte parayla alışveriş... Polisle kovalamaca...

MUĞLA’nın Milas ilçesinde, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen 2’si kadın 3 kişi, bindikleri otomobil kovalamaca sırasında kaza yapınca, polis tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, sahte olduğu tespit edilen200 liralık 24 banknot ele geçirildi

30 Haziran 2017 Cuma 12:51
Sahte parayla alışveriş... Polisle kovalamaca...
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MİLAS ve Bodrum’da son bir hafta içinde çok sayıda işyerinden sahte para ile alışveriş yapılarak esnafın mağdur edilmesi, polisi harekete geçirdi. Polis, mağdur olan esnafın işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından, alışveriş yaparak piyasaya sahte para sürdükleri anlaşılan şüphelilerin 34 YT 2289 plakalı otomobille kaçtıklarını belirledi.

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili dün Üçyol Mevkisi’nde farkeden polis ’dur’ ihtarında bulundu. Ancak, otomobildekiler durmayıp, kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında, polis havaya uyarı ateşi açtı. Bu sırada paniğe kapılan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki başka bir otomobile çarpıp, durdu. Kazayı, yara almadan atlatan şüphelilerden sürücü M.Y. ile Ç.A. ve D.K. adlı kadınlar gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobildeki aramada 24 sahte 200 liralık banknot ele geçirildi. Şüphelilerden M.Y.’nin gasp ve adam öldürmekten sabıkalı olduğu öğrenildi. Üç şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
Milas ilçe merkezindeki birçok iş yerinden alışveriş yaparak ellerindeki sahte 200 lirayı verip para üstünü alarak ayrılan iki bayanın, kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülere göre, bir iş yeri çalışanı, paradan şüphelenip, sahte parayı tespit eden kalemle kontrol ettikleri, ancak iş yeri çalışanı paranın sahte olduğunu tespit edemediği görülürken, daha sonra paranın bankaya götürülerek sahte olduğu anlaşıldığı öğrenildi.
Araçta detaylı arama
Şüphelilerle birlikte polis merkezine getirilen araçta, savcılıktan alınan iznin arkasından detaylı bir arama yapıldı. Aracın bagajı, motor kısmı ve içinde yapılan aramada, 24 adet sahte 200’lük ele geçirilirken, daha önce yapılan bir alışverişin ardından para üstü olarak alındığı tahmin edilen 195 lira da ele geçirildi.

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