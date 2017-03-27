Sahte içki 15 yaşındaki genci komalık etti

OLAY İzmir'in Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki S.B., bir iş yerinden aldığı alkolü içtikten sonra rahatsızlandı. Durumu kötüleşen genç, arkadaşlarının da müdahalesiyle Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin sahte içki içtiği ortaya çıkarken, durumu kritikleşen S.B., İzmir Dokuz Eylül Hastanesine sevk edildi. Gencin durumun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

