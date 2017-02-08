'Şahin her türlü desteği veriyor'

Erkan UYSAL

ZİYARETTE başarılı çalışmaları ve konseyin gerçekleştirdiği faaliyetlere yaptığı katkı nedeniyle Belediye Başkanı Yücel ve ALTSO Başkanı Şahin'e teşekkür plaketi verildi. İlk olarak ALTSO’yu ziyaret eden Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, ne zaman ihtiyaçları olsa ALTSO’yu yanlarında gördüklerini söyledi. Özcan, “Başkan Şahin konu Alanya olunca her türlü desteği veriyor. Yaptığımız çok sayıda projede de elini taşın altına koydu. Şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

'ORTAK GAYEMİZ ALANYA'

Kent Konseyi’nin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Şahin ise, "Özcan ve yönetimini tebrik ederim. Alanya’mız adına önemli çalışmalar yürütüyorlar. Ülkemizde bu şekilde aktif çalışan çok az kent konseyi var. Özellikle her yıl Çatalça’da bulunan Alaiye Şehitliği’ne düzenledikleri gezi çalışmasına hem destek hem büyük önem veriyoruz. Ortak gayemiz Alanya” diye konuştu

SU KABAĞI PROJESİ YÜCEL’E SUNULDU

Daha sonra Alanya Belediyesi’ni ziyaret eden Kent Konseyi, bir zamanlar Alanya’nın simgesi olan ve unutulmaya yüz tutmuş su kabağını tekrar gün yüzüne çıkartmak için şehrin parklarına su kabağı ekilmesi projesini Başkan Yücel’e sundular. Ziyarette hem şehrin görüntüsüne estetik katacak hem de şehre katma değer sağlayacak proje hakkında Başkan Yücel’ e bilgi verildi.