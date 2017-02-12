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Şahin: 'Girişimler sonuç verdi'

Verilen kredilerin yetersiz olduğunu yetkili makamlara ilettiklerini belirten ALTSO Başkanı Şahin, "Sıfır faizli kredi desteği programının başvurular için tekrar açılmasının şimdiden iş dünyasına moral verdiğini düşünüyoruz" dedi

Şahin: 'Girişimler sonuç verdi'

Verilen kredilerin yetersiz olduğunu yetkili makamlara ilettiklerini belirten ALTSO Başkanı Şahin, "Sıfır faizli kredi desteği programının başvurular için tekrar açılmasının şimdiden iş dünyasına moral verdiğini düşünüyoruz" dedi

12 Şubat 2017 Pazar 14:37
Şahin: 'Girişimler sonuç verdi'
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin 2016 yılında 256 bin başvurudan 15 bin işletmeye verilen sıfır faizli işletme kredisinin 2017 yılında krediden yararlanamayan diğer başvuru sahiplerine de verilecek olmasının sevindirici olduğunu söyledi. ALTSO Başkanı Şahin, yaşanan mağduriyetin son bulması için kendilerinin de girişimlerde bulunduğunu hatırlatarak, "Yaşanan krizlerden sonra iş dünyasının bu krediye ihtiyacı olduğunu ilgili yerlere ilettik. İş dünyasından gelen bu sese hükümetimizin kayıtsız kalmadığını görmek sevindirici oldu" dedi.
'CANSUYU OLARAK GÖRÜYORUZ'
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer tarafından bu yönde yapılan açıklamaya değinen Şahin, 2016 yılındaki uygulamanın yetersizliği konusunda bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Şahin, "Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle biz de yaptığımız başvurularda kredinin başvuru yapan tüm işletmelere verilmesini talep etmiştik. Alanya ekonomisi de krizlerden zarar gördü. Biz ALTSO yönetimi olarak bu duruma kayıtsız kalamazdık. Hemen harekete geçip taleplerimizi ilgili makamlara ilettik. Bu talebimizin karşılık bulması sevindirici. Sıfır faizli kredi desteği programının başvurular için tekrar açılmasının şimdiden iş dünyasına moral verdiğini düşünüyoruz. Bu krediyi cansuyu olarak görüyor ve önemsiyoruz. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
20 ŞUBAT'A KADAR BAŞVURU YAPILACAK
2017 yılı KOSGEB sıfır faizli kredi desteği için yapılan açıklama şöyle:- Daha önce sifirfaiz.kosgeb.gov.tr adesine giriş yapanların tekrar başvuru yapmasına gerek yok. Bu başvurular değerlendirmede dikkate alınacak.
- Yeni uygulamada ilk yapılması gereken sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr adresine girerek başvuru yapılması. Bu aşamada KOSGEB Veri Tabanı'na kayıt mecburiyeti yok. Yani KOSGEB müdürlüğüne KOBİ beyannamesinin bu aşamada sunulması gerekmiyor.

- sifirfaiz.kosgeb.gov.tr adresine 2016 Aralık ayında yapılan uygulamada giriş yapmamış ya da yapamamış olanlar sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr adresinden başvuru yapmalı.
- sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr başvuruları 10-20 Şubat arasında yapılacak.
- 5-27 Şubat tarihinden itibaren KOSGEB tarafından gerekli değerlendirmeler yapılacak, uygun görülenlere bu durum mesaj ile iletilecek.
- Bu süreçte daha sonra banka başvurusu başlayacak, bankanın anaparayı vermeyi uygun gördüğü işletmeler, eğer onaylı KOBİ beyannamesi yoksa KOSGEB müdürlüğüne sunacak ve onay almaları gerekecek.
- Uygulamadan Türkiye genelinde 240 bin KOBİ'nin yararlanması bekleniyor.
- Ayrıntılı bilgiye www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
ALTSOMehmet şahinKOSGEB
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