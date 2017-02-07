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Şahin'den taklit tepkisi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya esnafının son günlerde marka avukatlarıyla yaşadığı ‘taklit ürün’ tartışmalarının ardından sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Şahin'den taklit tepkisi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya esnafının son günlerde marka avukatlarıyla yaşadığı ‘taklit ürün’ tartışmalarının ardından sektör temsilcileriyle bir araya geldi

07 Şubat 2017 Salı 17:03
Şahin'den taklit tepkisi
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ALANYA Öğretmenevi’ndeki toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Şahin, hukuksal mevzuat çerçevesinde sonuna kadar üyelerin yanında olduklarını söyledi. yanındayız” dedi. 

'FABRİKA NEREDEYSE KAPATILSIN'
Üyelerin talebi üzerine gerçekleşen toplantıda konuşan Şahin, “Üyelerimizin her zaman yanında olacağız. Bu ürünler Alanya’da üretilmiyor. Fabrika neredeyse kapatılsın. Biz bu toplantıda üyelerimize kanuni hakları konusunda da bilgi vermeyi hedefledik. Çünkü marka avukatlarının birtakım yasal olmayan davranışlar içinde olduğunu saptadık. Bizim isteğimiz uygulama yapılırken yasal mevzuata tamamıyla riayet edilmesi" diye konuştu.  
'SIKINTILARI DİLE GETİRİYORUZ'

Şahin, ALTSO’ya kayıtlı 3, 4 ve 19. meslek gruplarıyla bir araya geldiği toplantıya,  ALTSO’nun Hukuk Danışmanı Gamze Gargı Çolak’da yer aldı. Çolak toplantıda üyelerden gelen soruları yanıtladı. Esnafın  marka avukatları ile yaşadığı sorunları yakından bildiğini aktaran Şahin, “Yaşanan sıkıntıları biliyoruz ve bunu her zaman her ortamda dile getiriyoruz. Gerek Ankara ziyaretlerimizde, gerekse ikili görüşmelerimizde bürokratlara yazılı ve sözlü olarak bildiriyoruz” ifadelerini kullandı. 
'ÖNCE BATAKLIĞI KURUTUN'
Taklit ürünlerin Avrupa Birliği (AB) norm yasalarıyla birlikte yasaklandığını aktaran  Şahin, “Meclisimizden geçen her yasaya saygılıyız ama bu sorun esnafın üzerine gidilerek çözülemez. Başından bu yana savunduğumuz bir şey var, esnafa gelmeden önce imalathaneler kapatılmalı. Bunu her toplantıda dile getirdik. Yani önce bataklığı kurutun, esnafın üzerine gitmeyin. Bunu yetkililerle de konuştuk. Yasal mevzuat çerçevesinde destek istedik” dedi.
'TURİST KANDIRILMIYOR'

Turistlerin taklit ürün alırken kandırılmadığına dikkat çeken  Şahin, “Turistler imitasyon aldığını biliyor. Burada turist kandırılmıyor. 150 dolarlık bir gömleği ya da 2 bin dolarlık bir saati turist burada 10-20 dolara, tişörtü 2-3 dolara alıyor. Turist bunun taklit ürün olduğunu biliyor. Buradan avukatlara tekrar çağrı yapıyorum. Esnafın durumu ortada, yaşanan krizler belli. Esnafa gelmeden önce imalathaneleri kapatın” diye
konuştu. 
'ANKARA’YA ÇIKARMA YAPACAĞIZ'
Önümüzdeki günlerde turizmcilerden oluşan bir heyetle Ankara’ya çıkarma yapacaklarını ve esnafın taleplerini Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya ileteceklerini belirten Şahin, "Esnafımızın taleplerini birinci ağızdan bakanımıza anlatacağız. Destek isteyeceğiz. Biz bu sorumluluktan kaçmayız, üyelerimizin, esnafımızın yanındayız. Elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ALANYA Ticaret Ve Sanayi OdasıALTSOMehmet şahin
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