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Sahilde bir barakaya taşınıp kanseri yendi

Doktorların 3 ay ömür biçtiği kolon kanseri olan Emekli işçi Ali Karataş, hastalığını Erzin'de taşındığı bir barakada yendi

Sahilde bir barakaya taşınıp kanseri yendi

Doktorların 3 ay ömür biçtiği kolon kanseri olan Emekli işçi Ali Karataş, hastalığını Erzin'de taşındığı bir barakada yendi

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:31
Sahilde bir barakaya taşınıp kanseri yendi
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KÖY Hizmetleri'nde 35 yıl çalıştıktan sonra emekli olan 4 çocuk babası Ali Karataş, 6 yıl önce kolon kanserine yakalandı. Doktorunun, 3 ay ömrünün kaldığını söylediğini belirten Ali Karataş, denize sahili bulunan Hatay'ın Erzin ilçesine taşındı. Burada tekrar yaşama tutunan Karataş, hastalığı yendi. Karataş, şöyle dedi:"Rahatsızlığımdan dolayı 6 yıl önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gittim. Burada ameliyat oldum ve 1 yıl kemoterapi tedavisi gördüm, 1 yıl bağırsaklarım dışarıda gezdim. Bu sırada doktorlar çocuklarıma '3 ay yaşar, ya da yaşamaz' demiş. Buraya geldiğimde 2 kişinin kolları arasında sahile gidebiliyordum. Buranın temiz ve stressiz havası ve biraz da bakım ile kolon kanserini yendim ve şuanda hiç bir şikayetim yok. Buranın havasına temizliğine alıştım." Erzin'in Burnaz sahiline şifa bulmak için onlarca hastanın geldiğini kaydeden Karataş, "Buranın havası akşam olduğu zaman iyotlu sisli hava gibi görünür. Burada şifa için kışın bile kalanlar var. 3 ayda bir kontrole gitmekteyim ve şu anda kısa bir ömür biçen doktor hiç bir problemin yok diyor" diye konuştu. Burnaz Güzelleştirme ve Derneği Başkanı Kaplan Yılmaz ise, Burnaz sahilinde bol oksijen ve iyotlu bir hava olduğunu belirterek şunları söyledi:"Burası bir tedavi merkezi. Buraya gelen profesörler, doktorların tek söyledikleri şey şudur 'Böyle bir kum, hava, oksijen böyle bir iyot olmaz' diyorlar. Buralar inşallah daha da güzelleştirilir. Burada yaşlı hasta, parasız tüm insanlar buradalar. Bu oksijen bu hava hiç bir yerde bulunamaz."

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