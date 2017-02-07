Sağlık için pedallayacaklar

Haber: Alper KUTAY

VATANDAŞI spor yapmaya teşvik etmek ve hareket kabiliyetini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan “sağlık için pedalla" projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi de bünyesinde çalışan personele bisiklet dağıtımı gerçekleştiriyor. Alanya’da Hal Müdürlüğü’nden sonra İtfaiye Müdürlüğü’nde çalışan personele bisikletleri düzenlenen törenle teslim edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, İtfaiye Müdürlüğü’nde düzenlenen törene katıldı. Güney, İtfaiye Müdürü Mehmet Oral başta olmak üzere çalışan personele tek tek bisikletlerini verdi. "Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı nesiller yetiştirmek ve vatandaşların spor yapma alışkanlığını arttırmak için başlattığı bu projeye tam destek veriyoruz" diyen Güney, “Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm birimlerinde bisiklet dağıtımı gerçekleştiriyor. Alanya’daki birimlerimizde de sırayla bisikletleri vermeye devam edeceğiz. Bisiklet kullanımını yaygınlaştıracağız" dedi.