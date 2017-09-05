Sabiha Gökçen Havalimanı, bayramın son gününde rekor kırdı

SABİHA Gökçen Havalimanı İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bayramın son günü olan Pazartesi günü 110 bin 273 yolcu ve 695 uçuşla yeni bir rekor kırıldı. Verilen bilgiye göre son olarak 28 Temmuz 2017 günü Sabiha Gökçen Havalimanından 686 uçuşla 109 bin 928 yolcu taşınmıştı. Ayrıca 25 Ağustos 4 Eylül arasında da toplam olarak 7 bin 173 uçak kullanılırken bir milyon 96 bin yolcu da geçiş yaptı.

BODRUM 211 UÇAK, 24 BİN YOLCU

Bu arada Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak,kendi resmi tweeter adresinden yaptığı açıklamada, havayolu uzun bayram tatilinde de halkın yolu oldu. Havalimanlarımızda aldığımız önlemlerle misafirlerimize rahat bir yolculuk sunduk diyerek bazı havalimanları için bayramın son günüyle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

Bodrum, 211 uçak, 24 bin 395 yolcu, Dalaman, 200 uçak 28 bin 191 yolcu, Antalya 731 uçak 123 bin 393 yolcu ve Atatürk Havalimanı 1442 uçak 159 bin 935 yolcu.