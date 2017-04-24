Rüzgar elektrik direklerini kağıt gibi büzdü

ZAMAN zaman hızı saatte 40 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle kent merkezinde bile bazı çatılar uçarken, Aktutan, Yaydemir, Boyluca, Şephane ve Torul Kirazlık başta olmak üzere çok sayıda köyde de ev, ahır ve samanlık çatısı uçtu. Özellikle Aktutan köyünde etkili olan rüzgar nedeniyle 8 evin çatısı rüzgarın şiddetine dayanamayıp uçarken rüzgar bazı çatıların yalnızca saclarını, bazı çatıları ise bütün olarak evlerin üzerinden söküp savurdu.

Rüzgar nedeniyle en çok problem ise elektrik hatlarında yaşandı. İl genelinde çok sayıda elektrik hattının üzerine ağaç devrildi, çatılar hatları kesti, iletkenler koptu, izolatörler kırıldı ve direkler devrildi.

Arızalar nedeniyle aralıklı elektrik kesintilerinin yaşandığı Gümüşhane’de özellikle köy içlerindeki alçak gerilim hatlarındaki arızaların bir kısmı devam ederken, yetkililer arızaları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

