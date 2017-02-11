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Rüyasından panikle uyanan adam korku dolu anlar yaşattı!

Bir internet kafede uykusundan bir anda zıplayan adam dükkanın içinde koşmaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Rüyasından panikle uyanan adam korku dolu anlar yaşattı!

Bir internet kafede uykusundan bir anda zıplayan adam dükkanın içinde koşmaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

11 Şubat 2017 Cumartesi 11:47
Rüyasından panikle uyanan adam korku dolu anlar yaşattı!
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İSTANBUL Avcılar'daki bir internet kafenin müşterileri bilgisayarlarında oyun oynarken sıra dışı bir olay meydana geldi. Bir sandalyede uyuyan adam bir anda zıplayarak uyandı. İnternet kafe içerisinde koşmaya başladı. Herkesin şoke olduğu olayda kafedeki gençler panikle kaçtı. Koşan adam başka bilgisayarlara ayrılmış bölümlerin üzerine adeta uçtu.

"BOMBADAN KAÇTIĞINI ZANNETTİK"

Kafedeki bir genç, "Herhalde bombadan falan kaçtığını zannettik. Buraları da devirdi. Bayağı bir ses çıktı. Biz de kaçtık arkadaşlarla." diye konuştu.

ELEKTRİK ÇARPTIĞINI SÖYLEDİ!

Uyurgezer müşteri bir sürede dizlerinin üzerinde yürüdü. Kendine geldikten sonra korku dolu anlar son buldu. Kendisine elektrik çarptığını bu yüzden aklının başından gittiğini iddia etti.


 

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Anahtar Kelimeler:
AvcılarInternet KafeUyayan AdamOyunİstanbul
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