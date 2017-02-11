Rüyasından panikle uyanan adam korku dolu anlar yaşattı!

İSTANBUL Avcılar'daki bir internet kafenin müşterileri bilgisayarlarında oyun oynarken sıra dışı bir olay meydana geldi. Bir sandalyede uyuyan adam bir anda zıplayarak uyandı. İnternet kafe içerisinde koşmaya başladı. Herkesin şoke olduğu olayda kafedeki gençler panikle kaçtı. Koşan adam başka bilgisayarlara ayrılmış bölümlerin üzerine adeta uçtu.

"BOMBADAN KAÇTIĞINI ZANNETTİK"

Kafedeki bir genç, "Herhalde bombadan falan kaçtığını zannettik. Buraları da devirdi. Bayağı bir ses çıktı. Biz de kaçtık arkadaşlarla." diye konuştu.

ELEKTRİK ÇARPTIĞINI SÖYLEDİ!

Uyurgezer müşteri bir sürede dizlerinin üzerinde yürüdü. Kendine geldikten sonra korku dolu anlar son buldu. Kendisine elektrik çarptığını bu yüzden aklının başından gittiğini iddia etti.



