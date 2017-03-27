Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
89931
ALTIN
145.689
DOLAR
3.6031
STERLIN
4.5346
EURO
3.9148
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Reflüyü hafife almayın
Reflüyü hafife almayın
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu

Ruslar şokta! 

Rusya`nın Türkiye`ye uyguladığı domates ambargosu Rus vatandaşların cebini yaktı

Ruslar şokta! 

Rusya`nın Türkiye`ye uyguladığı domates ambargosu Rus vatandaşların cebini yaktı

27 Mart 2017 Pazartesi 12:33
Ruslar şokta! 
banner404

TÜRKİYE Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, domates ambargosunun Rus vatandaşları olumsuz etkilediğini söyledi. Yapılan tüm üst düzey görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedemediklerini anlatan Yanmaz, "Bunun ana nedeni Rusya'daki karaborsacıların rant kavgasıdır” dedi. Rusya'nın Türk domatesine muhtaç olduğunu belirten Yanmaz, “Önceden 500 bin ton domates sattığımız Rusya'da, aracı ülkeler vasıtasıyla Rusya halkı daha pahalı domates tüketiyor. Bu rakamın toplam karşılığı 500 milyon dolar” diye konuştu.

Kaynak: Yeni Şafak

banner355
Anahtar Kelimeler:
RusTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY yasağa rağmen rekor kırdı!
THY yasağa rağmen rekor kırdı!
Suriyeli kadının cesedi çıktı
Suriyeli kadının cesedi çıktı
Sahte sanık ifade verdi, asıl sanık ceza aldı
Sahte sanık ifade verdi, asıl sanık ceza aldı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals