Ruslar şokta! 

TÜRKİYE Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, domates ambargosunun Rus vatandaşları olumsuz etkilediğini söyledi. Yapılan tüm üst düzey görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedemediklerini anlatan Yanmaz, "Bunun ana nedeni Rusya'daki karaborsacıların rant kavgasıdır” dedi. Rusya'nın Türk domatesine muhtaç olduğunu belirten Yanmaz, “Önceden 500 bin ton domates sattığımız Rusya'da, aracı ülkeler vasıtasıyla Rusya halkı daha pahalı domates tüketiyor. Bu rakamın toplam karşılığı 500 milyon dolar” diye konuştu.

Kaynak: Yeni Şafak