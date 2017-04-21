Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Flaş Haber
İkinci büyük deprem
Kapat

Rus medyası Alanya'ya geliyor

ALTSO, AGC ve Alanya Rus Derneği’nin katkılarıyla düzenlenecek Dünya Rus Medya Konferansı yarın başlayacak. 25 Nisan Salı günü sona erecek konferans öncesi Rus gazeteciler Bakan Çavuşoğlu ile buluşacaklar

Rus medyası Alanya'ya geliyor

ALTSO, AGC ve Alanya Rus Derneği’nin katkılarıyla düzenlenecek Dünya Rus Medya Konferansı yarın başlayacak. 25 Nisan Salı günü sona erecek konferans öncesi Rus gazeteciler Bakan Çavuşoğlu ile buluşacaklar

21 Nisan 2017 Cuma 23:28
Rus medyası Alanya'ya geliyor
banner404

HER yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleşen söz konusu organizasyonun Rus medyasında geniş yer aldığı biliniyor. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, söz konusu organizasyon ile Alanya’nın tanıtımına büyük katkı sağlanacağına dikkat çekti.
Konferansın, tanıtım açısından büyük önem taşıdığını belirten Şahin “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Alanya’mıza gelmesinin ardından Dünya Rus Medya Konferansı’nın da Alanya’mızda yapılması turizmimize önemli katkı yapacaktır” dedi. İki ülke arasında tarihi dostluğun yaşanan siyasi krizlerle bozulmasının mümkün olmadığına işaret eden Şahin, “Halklar arasındaki dostluk var oldukça işbirliğimiz devam edecektir. Bu büyük organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük onur duyuyoruz. Daha önce Rusya ile bazı sorunlar yaşamıştık. Ama çok şükür Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun yoğun çabalarıyla sorunlar aşıldı” diye konuştu. 
‘İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK’
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim de ülkemizin en büyük ticari ortaklarından olan Rusya ile ilişkilerin gelişimine katkı yapacak bu önemli forumda Alanya olarak yer almanın önemine dikkat çekti. Dim, “Forumu iki ülke dostluğuna katkı yapabilmek adına bir fırsat olarak görüyoruz. Alanya Gazeteciler Cemiyeti olarak Rus Medyası ile güzel şehrimizde bir araya gelmeyi fırsata çevirmemiz gerekiyor. Alanya’mızın güzellikleri içinde başarılı bir forum gerçekleştirilecek. Şimdiden Alanya, bölge ve ülke tanıtımına hayırlı olsun” şeklinde konuştu. 
ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELECEKLER
Rus medya temsilcileri, program kapsamında ilk olarak 23 Nisan Pazar günü saat 18.00’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekler. Toplantıda, Türkiye-Rusya ilişkileri ele alınacak. Dünya Rus Medya Konferansı ise 24 Nisan 2017 Pazartesi günü ALTSO’da iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Alanya protokolü ve Rus medya temsilcilerinin yer alacağı ilk oturumda turizm ele alınacak. İkinci oturumda ise Rus medya temsilcileri kendi aralarında son güncel gelişmeleri ve sektörün sorunlarını ele alacaklar. 25 Nisan 2017 Salı günü ise Rus medya temsilcileri ile Alanya basını, Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nde bir araya gelecekler. Karşılıklı işbirliği çalışmalarının görüşüleceği toplantı saat 09.30’da başlayacak. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
ALTSOAGCAlanya Rus DerneğiDünya Rus Medya Konferansı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençler yeni nesil medyayı konuşacak
Gençler yeni nesil medyayı konuşacak
Alanya'daki Av Köşkü kurtarılıyor
Alanya'daki Av Köşkü kurtarılıyor
Alanya'da terminatörler doğaya bırakıldı
Alanya'da terminatörler doğaya bırakıldı

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals