Rus medyası Alanya'ya geliyor

HER yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleşen söz konusu organizasyonun Rus medyasında geniş yer aldığı biliniyor. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, söz konusu organizasyon ile Alanya’nın tanıtımına büyük katkı sağlanacağına dikkat çekti.

Konferansın, tanıtım açısından büyük önem taşıdığını belirten Şahin “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Alanya’mıza gelmesinin ardından Dünya Rus Medya Konferansı’nın da Alanya’mızda yapılması turizmimize önemli katkı yapacaktır” dedi. İki ülke arasında tarihi dostluğun yaşanan siyasi krizlerle bozulmasının mümkün olmadığına işaret eden Şahin, “Halklar arasındaki dostluk var oldukça işbirliğimiz devam edecektir. Bu büyük organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük onur duyuyoruz. Daha önce Rusya ile bazı sorunlar yaşamıştık. Ama çok şükür Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun yoğun çabalarıyla sorunlar aşıldı” diye konuştu.

‘İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK’

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim de ülkemizin en büyük ticari ortaklarından olan Rusya ile ilişkilerin gelişimine katkı yapacak bu önemli forumda Alanya olarak yer almanın önemine dikkat çekti. Dim, “Forumu iki ülke dostluğuna katkı yapabilmek adına bir fırsat olarak görüyoruz. Alanya Gazeteciler Cemiyeti olarak Rus Medyası ile güzel şehrimizde bir araya gelmeyi fırsata çevirmemiz gerekiyor. Alanya’mızın güzellikleri içinde başarılı bir forum gerçekleştirilecek. Şimdiden Alanya, bölge ve ülke tanıtımına hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELECEKLER

Rus medya temsilcileri, program kapsamında ilk olarak 23 Nisan Pazar günü saat 18.00’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekler. Toplantıda, Türkiye-Rusya ilişkileri ele alınacak. Dünya Rus Medya Konferansı ise 24 Nisan 2017 Pazartesi günü ALTSO’da iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Alanya protokolü ve Rus medya temsilcilerinin yer alacağı ilk oturumda turizm ele alınacak. İkinci oturumda ise Rus medya temsilcileri kendi aralarında son güncel gelişmeleri ve sektörün sorunlarını ele alacaklar. 25 Nisan 2017 Salı günü ise Rus medya temsilcileri ile Alanya basını, Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nde bir araya gelecekler. Karşılıklı işbirliği çalışmalarının görüşüleceği toplantı saat 09.30’da başlayacak.