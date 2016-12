Rus dernek temsilcilerinden dostluk mesajı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel , Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Rus dernek temsilcileri, Alanya'daki Rusça yayın yapan dergilerin temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Karlov'a yapılan saldırıyı şahsı ve Alanya halkı adına kınadığını ve terörü lanetlediğini söyledi. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Yücel, "Alanya dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Alanya farklı düşüncelerin ideolojilerin dinlerin dostluk içerisinde yaşadığı bir şehir. 79 ülkeden insan burada yaşıyor ve şehrimiz 2.5 milyondan fazla turist ağırlıyor. Biz çok dilli çok dinli çok medeniyetli bir şekilde burada yaşamaktan zevk alıyoruz. 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ilk buyruk olarak herkesin özgürce dinini yaşamasını buyurmuştur. Bizim şehrinizde de en fazla Rus yaşıyor 6 binden fazla Rus burada kendi evinde gibi yaşıyor. Biz Ruslarla kardeşçe barış içinde yaşamaya hazırız ve öyle de yapıyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz. Arkasında ne olduğunu görüyoruz. Ruslarla barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığımız için böyle haince bir saldırı yapıldı. Biz sadece Ruslarla değil tüm dünya ile barış içerisinde olmak istiyoruz. Belediyemiz bünyesinde kurulan Yabancılar meclisimiz de bunun bir göstergesidir. Biz yine her zaman olduğu gibi hoşgörü kültürümüzü gösteriyoruz. Barışçıl bir birimde yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Bugün de burada ilçemizde bulunan Rus okulları, dernekleri, temsilcilikleriyle birlikte bu hain saldırıyı bir kez daha kınıyoruz. Tarih boyunca süren bu kardeşliğimizi de kimse bölemeyecek. Bu dostluğumuzu da iyi ilişkilerimizle tüm dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz de, "Öncelikle hepimizin başı sağolsun. Bu hain saldırı hepimizi derinden sarstı. Çünkü Karlov'u yakından tanıyoruz. Türkiye ve Rusya'nın arası kötüyken arayı düzeltmek için çok büyük çaba verdi. Böyle iyi bir insanı kaybetmek büyük kayıp. Terörün amaçları belli aramızı bozmak istiyor ama başaramayacak. Biz daha iyi İlişkiler kuracağız. Onları sevindirmeyeceğiz. Hepimizin başı sağolsun. Başkanımıza da bu nazik hareketinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.Aya Yorgi kilisesinde görevli adına Adzhieva ise, "Saldırıdan dolayı çok üzgünüz. Uçak krizinden sonra yeniden dost olduk şimdi de yeniden aramızı bozmak için böyle hain bir saldırı yapıldı. Türklerle biz Ruslar her zaman arkadaş olduk. Her zaman da öyle kalacağız. Belediye başkanımıza bugünkü toplantı için teşekkür ederim" dedi.Abdullah Karaoğlu da, "Bizler de yabacılar Meclisi olarak Karlov'un ailesine ve Rus halkına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Alanya Belediye Başkanımız ve tüm alanya halkı sizlerle beraberdir ve acınızı paylaşıyoruz. Bu olay Alanya'daki Rusları ve Türkleri beraber yaşamaktan alıkoyamayacaktır. Buradaki ve dünya üzerindeki tüm Ruslara taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.Edurus Derneği Başkanı Elena Uysal, "Umarım bu tür bir olay bir kez daha yaşanmaz. Biz her zaman kardeştik ve kardeş kalacağız. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Her zaman yanımızda olduğunu gösteriyor. Bu bile kardeşliğimizin en büyük göstergelerinden birisi" dedi.