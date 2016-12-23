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RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!

'Çocuk istismarı, çocuğa ve kadına yönelik şiddet, argo ifadeler, alkol ürünlerinin özendirici bir şekilde gösterilmesi; aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerlere aykırı ve cinsellik ağırlıklı içerikler' sebebiyle 'Arka Sokaklar', 'Kalbimdeki Deniz', 'Anne', 'Kırgın Çiçekler' ve 'İçerde' dizilerine para cezasına çarptırıldı

RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!
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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); çocuk istismarı, çocuğa ve kadına yönelik şiddet, argo ifadeler; Alkol  ürünlerinin özendirici bir şekilde gösterilmesi; aile yapısı, kültürel ve ahlaki  değerlere aykırı ve cinsellik ağırlıklı içerikler nedeniyle 'Arka Sokaklar', 'Kalbimdeki Deniz', "Anne', 'Kırgın Çiçekler' ve 'İçerde' dizilerine para cezası verdi. 
RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, son bir yıllık dönemde vatandaşlardan televizyon yayınlarıyla ilgili binlerce şikayet geldi. Üst Kurula, 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası, e-posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)  üzerinden gelen bildirimlerin önemli bir kısmını dizilerle ilgili şikayetler  oluşturdu.
Şikayetlerin, çoğunlukla aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerler ile  şiddet ve cinsellik üzerine olduğu görüldü. Bunun üzerine Üst Kurul, 21  Aralık'taki toplantısında evlilik programlarından sonra bu kez televizyon dizilerini masaya yatırdı.
Dizilerde yer alan çocuk istismarı, çocuğa karşı şiddet, kadına  yönelik şiddet, argo ifadeler; alkol ürünlerinin özendirici bir şekilde  gösterilmesi; aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerlere aykırı ve cinsellik  ağırlıklı içerikler nedeniyle Kanal D'de yayınlanan  "Arka Sokaklar”, fox tv'de  yayınlanan "Kalbimdeki Deniz", star TV'de yayınlanan "Anne", ATV'de yayınlanan  "Kırgın Çiçekler" ve Show  TV’de yayınlanan "İçerde" dizilerine para cezası verildi.
Cezalar, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 2. bendinde yer alan  "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel  veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz" hükmünü ihlalden dolayı verildi.
 
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Etiketler; #arka sokaklar #İçerde #Kırgın Çiçekler #Anne #Kalbimdeki Deniz #RTÜK #ATV #star #Alkol #fox tv #Kanal D #Star TV #Başbakanlık #Cumhurbaşkanlığı
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