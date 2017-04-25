Romanov koyunlarına üniversitelerden ilgi!

TÜRKİYE'DE ağırlıkları 40-50 kiloyu geçmeyen yerli ırkların bir çoğu yılda bir ve iki yavru veriyor. Özel izinle Rusya ve Ukrayna’dan getirtilen Romanov cinsi koyunlar ise yılda 6-8 kuzu doğuruyor. Romanov koyunları süratle büyüyor, 70-80 kilo ağırlığa ulaşıyorlar. Doğurganlıkları ile tam bir kuzu fabrikası olan koyunlar, ülkemizdeki iklim şartlarına hiçbir zorluk çekmeden alışabiliyor.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan damızlık Romanov koyun çiftliğini ziyaret eden öğrenciler, burada ders görerek koyunları yakından tanıma sahibi oldu.

Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner sağlık Programı Başkanı Veteriner Zoo-Teknist Yrd. Doç. Dr. Emin Karakaş, “Öğrencilerimizi zaman zaman yetiştiricilerin çiftliklerine götürüyoruz. Bu çiftlikte Romanov koyunu olması bizi sevindirdi. Çünkü son yıllarda bu koyunun üreticisi artmaya başladı. Bizler öğrencilere derslerde teorik olarak bu koyunu anlatıyoruz. Burada bizzat görme fırsatı buldular. Romanov koyunu çok doğum yapan dünyadaki 4 özel ırktan bir tanesidir. Rusya menşe’li bu koyun benzerlerine nazaran daha iri oluyor. Bu da daha fazla et elde imkanı demek” diye konuştu.

Çiftlik işletmecisi Oktay Öztürk, ”Koyunlarımızı Rusya’dan getirttik. Türkiye’nin her yerinden büyük talep var. Üniversiteler ve öğrenciler derslerini burada yapıyorlar. Bereketli bir hayvan, herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.