Roketatarlı saldırı: Yaralılar var

HAKKARİ Valiliği, Güvendağı bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar lı taciz ateşinde bulunulduğunu açıkladı. Valilğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: " Saldırı neticesinde 3 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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