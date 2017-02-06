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Rockçı imam yürütmeyi durdurdu 

Yaptığı rock müzik ve verdiği konserler nedeniyle adı 'Rockçı İmam'a çıkan Ahmet Muhsin Tüzer, Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeki bir camide imam olarak görev yaparken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Balıkesir'e memur olarak atandı. Tüzer hukuksuz olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti, mahkeme işlemin yürütmesini durdurdu. Balıkesir'de görevini sürdüren Tüzer, "kararın uygulanmasını bekliyorum" dedi

Rockçı imam yürütmeyi durdurdu 

Yaptığı rock müzik ve verdiği konserler nedeniyle adı 'Rockçı İmam'a çıkan Ahmet Muhsin Tüzer, Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeki bir camide imam olarak görev yaparken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Balıkesir'e memur olarak atandı. Tüzer hukuksuz olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti, mahkeme işlemin yürütmesini durdurdu. Balıkesir'de görevini sürdüren Tüzer, "kararın uygulanmasını bekliyorum" dedi

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:15
Rockçı imam yürütmeyi durdurdu 
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ANTALYA'NIN Kaş ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde cami imamı olarak görev yapan Ahmet Muhsin Tüzer, 2013 yılında gitarist Doğan Sakin ile ‘Firock’ adlı grup kurarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’de ‘Rockçı imam’, yurt dışında ise ‘Rock N İmam’ adıyla tanınmaya başlayan Ahmet Muhsin Tüzer, Türkiye’nin yanı sıra 2014 yılında ABD’de konser verdi. Tüzer, son olarak geçen yıl nisan ayında Portekiz’in Porto kentinde 3 gün arka arkaya sahneye çıktı.
 

KARARA İTİRAZ ETTİ

Portekiz konseri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘basına açıklama yaptığı’ gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Tüzer, kınama cezası aldı. Ahmet Muhsin Tüzer, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imamlık görevinden alınarak, Balıkesir’in Karesi İlçesi Müftülüğü’ne memur olarak atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 8 Eylül 2016 tarihli personel hareketleri yazısıyla memurluk görevine getirilen Tüzer, yeni görevine başladı.
 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ

Ardından izne ayrılan Tüzer, atamanın iptali ve yürütmenin durdurulması için Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne başvurdu.  Ahmet Muhsin Tüzer atamayla ilgili mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde; Kuran ve diğer musiki konularında eğitim aldığını, Kuran okuma yarışmalarında Türkiye çapında dereceler elde ettiğini, rock ve tasavvuf müziğini birlikte icra eden bir müzik grubu kurduğunu, yaptığı sportif ve müzik çalışmaları ile gençleri ve gayrimüslimleri İslam’a yaklaştırmaya çalıştığını ve imamlık görevinden alınarak düz memur olarak atanmasının kendisini derinden yaraladığını belirterek, yürütmenin durdurulmasını istedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ImamYürütmeDurdurulduRockçı
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