Rihanna, Oscar almak istiyor

RİHANNA, The Sun Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Oscar ödülüne göz diktiğini söyledi.'Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu' (Valerian and the City of a Thousand Planets) filmiyle 27 Temmuz’da beyazperdedeki yerini almaya hazırlanan 29 yaşındaki sanatçı, Oscarlı oyuncular Cher ve Jennifer Hudson'ı kendisine örnek aldığını belirtti. Dünyaca ünlü pop yıldızı, "Ben de bir gün bunu başarmak istiyorum. Kim yaptığı işin harika olduğunun söylenmesini istemez ki?" dedi.Daha önce 'Battleship', 'This Is the End', ve 'Home' filmlerinde rol alan Rihanna, “İşime tamamen kendimi vermek için elimden geleni yapıyorum. Bunun sonucunda da bir ödül gelirse muhteşem olur" ifadelerini kullandı.