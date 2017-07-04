Rezalet! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

OLAY bugün sabah erken saatlerde, Bayındırlık Kalıcı Konutları'nda bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitede bir apartmandaki dairede oturan R.K. sitenin bahçesindeki kameriyede sokak köpeğine tecavüz etti.Sitede oturan M.T., sabah namazını kılmak için kalkarken, eşi dışarıdan gelen sesleri duyarak pencereden baktığında kameriyede köpeğe tecavüz eden kişiyi gördü. Eşinin haber vermesi üzerine pencereden bakan M.T. hemen evden dışarı çıkarak R.K.'yı dövdü. Apartmandan inenler müdahalede bulunurken, polise haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri M.T. ve R.K'yı Bekirpaşa Polis Merkezi'ne götürdü. Aldığı darbelerle yüzünde yaralar oluşan R.K. hakkında hayasızca hareketlerde bulunmaktan soruşturma başlatılırken, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. M.T. hakkında ise kasten yaralama suçundan işlem yapıldı.