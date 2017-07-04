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Rezalet! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı DHA04 Temmuz 2017 - 06:43Son Güncelleme : 04 Temm

İzmit'te bir sitede bulunan kameriyede sokak köpeğine tecavüz ettiği iddia edilen 47 yaşındaki R.K., bölgede oturan bir kişi tarafından dövüldü. R.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Rezalet! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı DHA04 Temmuz 2017 - 06:43Son Güncelleme : 04 Temm

İzmit'te bir sitede bulunan kameriyede sokak köpeğine tecavüz ettiği iddia edilen 47 yaşındaki R.K., bölgede oturan bir kişi tarafından dövüldü. R.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

04 Temmuz 2017 Salı 07:38
Rezalet! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı DHA04 Temmuz 2017 - 06:43Son Güncelleme : 04 Temm
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OLAY bugün sabah erken saatlerde, Bayındırlık Kalıcı Konutları'nda bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitede bir apartmandaki dairede oturan R.K. sitenin bahçesindeki kameriyede sokak köpeğine tecavüz etti.Sitede oturan M.T., sabah namazını kılmak için kalkarken, eşi dışarıdan gelen sesleri duyarak pencereden baktığında kameriyede köpeğe tecavüz eden kişiyi gördü. Eşinin haber vermesi üzerine pencereden bakan M.T. hemen evden dışarı çıkarak R.K.'yı dövdü. Apartmandan inenler müdahalede bulunurken, polise haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri M.T. ve R.K'yı Bekirpaşa Polis Merkezi'ne götürdü. Aldığı darbelerle yüzünde yaralar oluşan R.K. hakkında hayasızca hareketlerde bulunmaktan soruşturma başlatılırken, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. M.T. hakkında ise kasten yaralama suçundan işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KöpekTecavüzSiteIzmit
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