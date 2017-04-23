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Reina katliamını planlayan terörist öldürüldü!

Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü DEAŞ’lı terörist Abdülkadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıyı planlayan ve ABD birliklerince Suriye’de düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ’lı Abdurrahman Özbeki’nin fotoğrafı ortaya çıktı

Reina katliamını planlayan terörist öldürüldü!

Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü DEAŞ’lı terörist Abdülkadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıyı planlayan ve ABD birliklerince Suriye’de düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ’lı Abdurrahman Özbeki’nin fotoğrafı ortaya çıktı

23 Nisan 2017 Pazar 09:33
Reina katliamını planlayan terörist öldürüldü!
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İSTANBUL Ortaköy’de bulunan eğlence mekânı Reina’ya yılbaşı gecesi uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit olmuş, 25’i yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 65 kişi de yaralanmıştı.

ABD ÖLDÜĞÜNÜ DÜNYAYA DUYURDU

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlenirken, Özbek asıllı olayın faili Abdülkadir Masharipov, saldırıdan 17 gün sonra İstanbul Esenyurt’ta yakalandı. Masharipov ile birlikte 30’u aşkın kişi tutuklandı. Reina katliamını, DEAŞ sözde halifesi Ebubekir el-Bağdadi’ye yakın olan Abdurrahman Özbeki’nin planlandığı iddia edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), önceki gün yaptığı açıklamada, Reina’ya yapılan saldırıyı planlayanlardan DEAŞ’lı terörist Abdurrahman Özbeki’yi karadan düzenlenen bir baskınla Suriye’de öldürdüklerini duyurdu. CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, “6 Nisan’da ABD kuvvetlerinin Suriye’de yaptığı bir baskında DEAŞ yöneticisi Abdurrahman Özbeki’nin öldürüldüğünü teyit ettik. Özbeki, DEAŞ’ın sözde halifesi Ebubekir el-Bağdadi’ye yakın isimlerden biriydi. DEAŞ’ın dış operasyonlarında da önemli rol oynuyordu. Yılbaşı gecesi 39 masum sivilin hayatını kaybettiği yüksek profilli İstanbul gece kulübü saldırısını planlamıştı” dedi.

PARA AKIŞINI YÖNETİYORDU

Daha önce çeşitli radikal gruplar ile ilişkisi bulunduğu belirtilen Abdurrahman Özbeki’nin uzun yıllar önce DEAŞ’a katıldığı bildirildi. Terörist Özbeki’nin, DEAŞ’ın dış saldırıları, yabancı savaşçı ve finans kaynaklarından sorumlu olduğu ifade edildi. Reina saldırısını planladığı ileri sürülen Özbeki’nin talimatı ile örgütün diğer elemanları tarafından saldırgan Abdülkadir Masharipov’a para ve mühimmat desteği verdiği iddia edildi.

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