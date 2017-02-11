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Referandum sürecinde flaş gelişme

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ni içeren, halkoyuna  sunulacak 6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

Referandum sürecinde flaş gelişme

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ni içeren, halkoyuna  sunulacak 6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Şubat 2017 Cumartesi 10:12
Referandum sürecinde flaş gelişme
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BUNA göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak, milletvekili  seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda  bir aynı günde yapılacak ve süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek. TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine  karar verebilecek. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel  seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan  partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek. Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam  sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, cumhurbaşkanı tarafından  atanacak ve görevden alınacak. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri  ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek. Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM  genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının ikinci  döneminde Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaşkanı bir kez  daha aday olabilecek.

  
 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet SistemiResmi Gazete
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