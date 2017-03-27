Referandum oylaması sınır kapılarında başladı

ATATÜRK Havalimanı'nda ilk oyu kullanan ve Ukrayna'da bir özel şirkette genel müdürlük yapan Zafer Özbey " Vatandaşlık görevimizi yaptık. İnşallah hayırlı olur" dedi. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçim takvimine göre; oy verme işlemi yurtdışındaki temsilciliklerde 9 Nisan'a, gümrük kapılarında ise 16 Nisan'a kadar devam edecek.

En büyük sınır kapısı olan Atatürk Havalimanı'nda Sabah erken saatlerden itibaren sandık kurulları önünde oy vermek amacıyla kuyruğa giren vatandaşlar uçaklarına yetişebilmek için de zaman zaman sıkıntılı anlar yaşadılar. Saat 08'de başlayan oy verme işleminden önce sandık kurullarındaki görevliler önce toplu halde ayağa kalkarak ant içtiler, daha sonra da sandıkları balmumu ile mühürlediler. Gidiş ve geliş terminallerindeki 12 ayrı sandıkta da daha sonra oy verme işlemi başladı.

OYUNLARI BAŞLARINA GELSİN

Bu arada Hollanda'da doğup büyüyen ve 5 günlük bir tatil için Türkiye'ye gelen Aysel Aydın ise, Hollanda yaşanan olaylar için " Oyunları başlarına gelsin. Allah kötülerden korusun" dedi. Aydın, "Her geldiğimde Türkiye'yi ilerlemiş güzel görüyorum. Hayırlısı olsun, diyorum. Allah herkese fırsat versin, kötülere fırsat vermesin. Hollanda'daki olaylardan fazla etkilenmedim. Doğma büyüme oralı olduğum için çok güzel bir bağımız var herkesle . Oyun olduğunu düşünüyorum. Oyunları başına gelsin diyorum" diye konuştu.

Yine Hollanda'da yaşayan Güzel Gören, "Hayırlara vesile olur inşallah" derken, Almanya'da yaşayan Şükran Akçan ise referandumun kendisine çok anlam ifade ettiğini belirterek, "Ülkeme güzel günler nasip etsin" dedi.